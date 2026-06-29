Логотипы автомобилей Volkswagen стали мишенью воров: проблема не решается уже десять лет

·6·Авто
Логотипы автомобилей Volkswagen стали мишенью воров: проблема не решается уже десять лет

Владельцы автомобилей, произведенных немецким концерном Volkswagen, уже десять лет страдают от странного, но наносящего серьезный материальный ущерб вида преступлений. Дело в том, что специальные радарные устройства, скрытые за логотипом бренда на передней решетке автомобиля, стали главной целью воров. Несмотря на то, что эти устройства являются основой современных систем безопасности, случаи их кражи не прекращаются. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Эта проблема, впервые массово зафиксированная в 2016 году, остается актуальной и сегодня. По данным издания Autocar и газеты Те Гуардиан, только в одном районе Лондона жертвами этой кражи стали более 50 владельцев Volkswagen. Преступники в основном срывают логотипы с популярных моделей, таких как Volkswagen Голф Мк7 и Volkswagen Пассат, и похищают датчики АДАС (системы помощи водителю), расположенные за ними.

Технологическая сложность и причины краж

Эти радарные устройства отвечают за такие функции автомобиля, как адаптивный круиз-контроль (АКК), автоматическое экстренное торможение и контроль движения по полосе. Самое интересное, что, как отмечают инженеры Volkswagen, эти радары просто не работают при установке на другой автомобиль. Каждое устройство электронно привязано к ВИН-коду конкретного автомобиля, и его перепрограммирование возможно только в официальных дилерских центрах.

Однако воры либо не знают об этом техническом нюансе, либо стремятся продать радары ничего не подозревающим покупателям на рынке запчастей. В результате владельцы автомобилей сталкиваются с ущербом в несколько тысяч фунтов стерлингов. Например, после того как у жительницы Лондона Клэр Коулман украли логотип с ее Volkswagen Пассат 2.0 ТДИ 2020 года выпуска, официальный сервис выставил счет на сумму около 2000 фунтов стерлингов за восстановление.

Реакция компании и решения

Учитывая масштаб проблемы, компания Volkswagen ввела специальный пакет поддержки для пострадавших клиентов. Согласно ему, если владелец автомобиля проходил все технические осмотры у официального дилера, большая часть расходов на ремонт может быть покрыта компанией. В случае с госпожой Коулман итоговая сумма оплаты была снижена с 2000 до 539 фунтов стерлингов.

По мнению экспертов, существует несколько способов решения этой проблемы:

  • Автопроизводитель должен шире информировать о том, что радары не работают на других машинах;
  • Необходимо конструктивно усилить крепление логотипа и радара;
  • Необходимо взять под контроль продажу радаров без ВИН-кода на рынке запчастей.
Пока владельцам Volkswagen рекомендуется оставлять свои автомобили в более безопасных или освещенных местах. Ведь после кражи радара на панели приборов появляются ошибки, такие как «Фронт Ассист нот аваилабле», и системы безопасности полностью выходят из строя. Это фактор, который напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров на дороге.

VolkswagenАвтоКражаТехнологииБезопасность
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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