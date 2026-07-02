Автомобили Renault получают полную интеграцию с системой Google

Французская компания Renault стремится решить две основные проблемы современных автовладельцев — сложность мультимедийных систем и опасения по поводу запаса хода электромобилей. Мультимедийная система опенР линк, используемая в моделях нового поколения, устанавливает новые стандарты в отрасли, интегрируя технологии Google непосредственно в «сердце» автомобиля. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

Данная инновация — это не просто подключение внешнего приложения, а глубокая интеграция сервисов Google Maps, Google Assistant и Google Play в программное обеспечение автомобиля. Новые модели, такие как Renault 4, Renault 5, Мегане Э-Теч електрик и Скеник Э-Теч електрик, оснащены этой технологией, предоставляя водителям знакомый и удобный интерфейс, как в смартфоне. Эта информация основана на официальных данных компании Renault.

Эксплуатация электромобилей станет еще проще

Самым важным аспектом системы является снижение сложностей, связанных с вождением электромобиля. Google Maps не только прокладывает маршрут, но и планирует оптимальные зарядные станции с учетом уровня заряда батареи. Это помогает устранить проблему, известную как «страх запаса хода» (ранге анксиетй). С помощью Google Assistant водители могут с помощью голосовых команд настраивать температуру в салоне или управлять музыкой.

Компания Renault предоставляет эти сервисы бесплатно в течение пяти лет с даты поставки автомобиля новым покупателям. Это гарантирует пользователям доступ к постоянно обновляемым картам и интеллектуальным сервисам в течение длительного времени.

Линейка новых моделей и технологическое преимущество

Renault 5 — компактный и характерный хэтчбек в ретро-стиле;

Renault 4 — более просторный и универсальный кроссовер;

Мегане Э-Теч — седан с элегантным дизайном и высокой динамикой;

Скеник Э-Теч — модель с большой вместимостью и значительным запасом хода, предназначенная для семейных поездок.

На данный момент интеграция с Google доступна в следующих электромобилях французского бренда:

В то время как интерес к электромобилям на автомобильном рынке Узбекистана растет, подобные технологические решения от глобальных брендов, таких как Renault, имеют важное значение и для местных водителей. Простота системы и ее основание на популярной среди узбекистанских пользователей экосистеме Google повышают конкурентоспособность этих моделей.

Подводя итог, сотрудничество Renault и Google превращает автомобиль из простого транспортного средства в умный гаджет. Эта интеграция позволяет легко получать всю необходимую информацию, не отвлекая внимание водителя от дороги, что положительно сказывается и на безопасности дорожного движения.