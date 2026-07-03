Volkswagen оснастит завод в Португалии современным покрасочным комплексом

·1·Авто
Volkswagen оснастит завод в Португалии современным покрасочным комплексом

Немецкий концерн Volkswagen приступил к глубокой модернизации завода Volkswagen Аутоеуропа в городе Палмела, Португалия. В рамках проекта немецкая инжиниринговая компания Дюрр создаст на предприятии высокотехнологичный и экологически чистый покрасочный комплекс. Это обновление направлено не только на увеличение производственных мощностей, но и на значительное снижение выбросов вредных газов в окружающую среду. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным Zamin.уз со ссылкой на иксбт.ком, данный проект является важной частью стратегии завода по подготовке к выпуску новых моделей, включая электромобили. В 2024 году предприятие выпустило 236,1 тысячи автомобилей, что составляет в среднем 955 машин в день. С запуском нового комплекса технологический потенциал завода еще больше расширится.

Цифровое управление и экономия ресурсов

В рамках проекта будет не только построено новое здание, но и три отдельных покрасочных цеха предприятия будут объединены в единую цифровую систему. Компания Дюрр внедрит программную платформу ДКсКконтрол, обеспечив управление всем процессом через единую систему СКАДА. Это позволит синхронизировать линии покраски кузовов и покраски крыш в два цвета.

Одним из крупнейших технологических новшеств станет роботизированная система ЭкоБелл4 Pro Ху. Эти распылители работают на базе технологии 2×2К и могут одновременно наносить как глянцевые, так и матовые покрытия. Благодаря технологии Хигх Трансфер Эффикиенкй (ХТЭ) коэффициент переноса краски на кузов достиг 90%, что резко сокращает потери сырья.

Экологическая эффективность и планы на будущее

В новом комплексе особое внимание уделено снижению энергопотребления. В частности, процесс сушки автомобильных кузовов будет оптимизирован с помощью системы электрического нагрева ЭкоСмартКуре. Эта система особенно важна для электромобилей, так как она сокращает время сушки и одновременно снижает выбросы углекислого газа (КО2). Согласно данным, расход воздуха также сократится на 30%.

Реализация проекта запланирована в три этапа, полное завершение намечено на середину 2027 года. Ожидается, что после этой модернизации завод Volkswagen Аутоеуропа станет одним из самых технологичных и экологически совершенных центров автомобилестроения в Европе.

Учитывая, что на автомобильном рынке Узбекистана также набирают популярность электромобили бренда Volkswagen, конкурирующие с такими марками, как BYD, подобная модернизация производства будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности бренда.

VolkswagenАвтомобилиТехнологииЭкологияПортугалия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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