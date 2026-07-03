Налог на корпоративные автомобили: как рассчитать и сэкономить на расходах

Во многих развитых странах, в частности в Великобритании, предоставление работодателем служебного автомобиля сотруднику на протяжении десятилетий остается одним из самых привлекательных элементов социального пакета. Однако использование такой привилегии не является для сотрудника абсолютно бесплатным. Налоговые органы рассматривают служебный автомобиль как «доход в натуральной форме» (Бенефит-ин-Кинд) и применяют к нему специальные налоговые ставки. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным иксбт.ком, сумма налога за служебный автомобиль напрямую зависит от характеристик выбранного транспортного средства и заработной платы сотрудника. Эта система служит не только для пополнения государственной казны, но и для популяризации экологически чистого транспорта. В то время как корпоративные автопарки расширяются и на рынке Узбекистана, понимание такого международного опыта и налоговых механизмов может быть полезным для местных компаний.

Основные факторы, определяющие размер налога

Сумма налога на служебный автомобиль рассчитывается в основном исходя из стоимости П11д, то есть заводской цены автомобиля, включающей дополнительные опции и расходы на доставку. При этом рыночная стоимость автомобиля с пробегом или скидки не учитываются, что стимулирует водителей выбирать новые и качественные модели.

Второй и самый важный фактор — объем выбросов КО2 (диоксида углерода) в атмосферу. Налоговая система устроена так, что чем больше вредных газов выбрасывает автомобиль, тем выше установленный для него процент налога. Например, для электромобилей, работающих полностью на электрической тяге, применяются минимальные ставки, в то время как платежи за кроссоверы с большим объемом двигателя и высоким расходом топлива могут быть в несколько раз дороже.

Преимущества гибридов и электромобилей

При расчете налога для автомобилей типа Плуг-ин хйбрид (PHEV) важную роль играет то, какое расстояние они могут проехать только на электротяге. Чем больше запас хода в электрическом режиме, тем ниже налоговая нагрузка. Это показывает, что выбор Tesla Model 3, BYD Han или различных гибридных моделей в качестве корпоративного автомобиля является наиболее экономически верным решением.

Уровень выбросов КО2 автомобиля;

Тип двигателя (бензин, дизель, гибрид или электро);

Ставка годового подоходного налога сотрудника;

Заводская стоимость автомобиля и дополнительное оборудование.