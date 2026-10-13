Для покупателей Damas, Cobalt, Onix и Tracker готовится неожиданная новость

Появились сообщения о том, что на автомобильном рынке Узбекистана разрабатываются новые финансовые предложения, которые создадут большие удобства для покупателей. Согласно информации, в ближайшие дни ожидается запуск возможности приобретения самых популярных моделей — Damas, Cobalt, Onix и Tracker — на условиях без первоначального взноса и беспроцентной рассрочки.

Если данная новость подтвердится официально, это может стать большим финансовым облегчением для тысяч граждан, планирующих покупку нового автомобиля.

Основные преимущества ожидаемого предложения

Новые готовящиеся условия могут предоставить автолюбителям следующие удобства:

Первоначальный взнос не требуется: Покупатели получат возможность стать владельцем нового автомобиля без необходимости копить крупную сумму на первоначальный платеж;

Беспроцентная рассрочка: Система выплаты равными частями по месяцам без банковских процентов позволит существенно сэкономить на расходах по покупке;

Распространение на самые ходовые модели: Сообщается, что этот план будет касаться как народных моделей, занимающих основной сегмент рынка (вроде Damas и Cobalt), так и современных кроссоверов и седанов, таких как Onix и Tracker.

Рекомендация покупателям: спешить не стоит

Источники на автомобильном рынке рекомендуют гражданам, намеревающимся приобрести новую машину, немного подождать:

Ожидание официальных новостей: Специалисты советуют дождаться официального объявления условий и деталей акции, оживление по которым прогнозируется в ближайшие дни, и только после этого принимать решение;

Рост спроса на рынке: В случае запуска данной льготной программы ожидается еще более резкий рост спроса на популярные автомобили.

Полная информация об официальных деталях и сроках рассрочки ожидается в ближайшие дни.