Хорошие новости для водителей: за пересечение линии на перекрестках и поворотах штрафовать не будут

На дорогах Узбекистана вступили в силу важные изменения, направленные на снижение заторов и облегчение движения для автомобилистов. С 1 ноября в системе безопасности дорожного движения отменено наложение штрафов за пересечение одинарных и двойных сплошных линий на определенных участках дорог.

Данный порядок позволит водителям избегать неудобных ситуаций при въезде на перекрестки и в местах разворота, а также не подвергаться необоснованным штрафам при непреднамеренной смене полосы.

На каких расстояниях штрафы не применяются?

Новое послабление касается двух четко определенных категорий участков дорог:

Перед перекрестками — до 50 метров: В пределах 50-метровой зоны перед въездом на перекресток пересечение или смена полосы через одинарную или двойную сплошную линию (1.1 и 1.3) не будет наказываться штрафом;

В местах разворота — до 20 метров: Пересечение линии на расстоянии 20 метров перед специально отведенными местами для разворота не будет фиксироваться как нарушение.

На других участках дорог штрафы остаются в силе

Участникам дорожного движения необходимо помнить, что это новое правило распространяется только на указанные выше конкретные расстояния: