Хорошие новости для водителей: за пересечение линии на перекрестках и поворотах штрафовать не будут
На дорогах Узбекистана вступили в силу важные изменения, направленные на снижение заторов и облегчение движения для автомобилистов. С 1 ноября в системе безопасности дорожного движения отменено наложение штрафов за пересечение одинарных и двойных сплошных линий на определенных участках дорог.
Данный порядок позволит водителям избегать неудобных ситуаций при въезде на перекрестки и в местах разворота, а также не подвергаться необоснованным штрафам при непреднамеренной смене полосы.
На каких расстояниях штрафы не применяются?
Новое послабление касается двух четко определенных категорий участков дорог:
Перед перекрестками — до 50 метров: В пределах 50-метровой зоны перед въездом на перекресток пересечение или смена полосы через одинарную или двойную сплошную линию (1.1 и 1.3) не будет наказываться штрафом;
В местах разворота — до 20 метров: Пересечение линии на расстоянии 20 метров перед специально отведенными местами для разворота не будет фиксироваться как нарушение.
На других участках дорог штрафы остаются в силе
Участникам дорожного движения необходимо помнить, что это новое правило распространяется только на указанные выше конкретные расстояния:
За пределами установленного расстояния: На всех остальных открытых участках дорог действующие штрафные санкции за пересечение сплошных линий, выезд на встречную полосу или неправильную смену полосы сохраняются в полном объеме;
Требование безопасности: Отсутствие штрафа не дает водителям права создавать аварийные ситуации — смена полосы должна осуществляться только при условии, что это не создает опасности для других участников движения.
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