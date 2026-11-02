Новые правила для «треног»: обязательная установка знака «Радар» отменена

·94·Авто
Новые правила для «треног»: обязательная установка знака «Радар» отменена
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В соответствии с изменениями в правилах дорожного движения Узбекистана, требование об установке предупреждающих знаков перед мобильными и переносными радарами отменено.
  • Согласно постановлению правительства от 29 октября, теперь знак «Радар» сохраняется только для стационарных камер и комплексов на постоянных опорах.
  • Сотрудники ЙХХС получили право применять мобильные радары на любых опасных участках дорог без предварительного уведомления водителей.

В правила эксплуатации специальных устройств контроля скорости на дорогах Узбекистана внесены важные изменения. Согласно новому постановлению правительства, требование об обязательной установке специальных дорожных знаков, предупреждающих водителей о местах расположения переносных и мобильных радаров, официально отменено.

Данное изменение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и стимулирование водителей соблюдать установленные нормы не только при наличии знака, а на постоянной основе.

Каким было прежнее правило?

Согласно постановлению правительства от 15 мая 2025 года, действовал следующий строгий порядок организации контроля скорости на дорогах:

  • Обязательное предупреждение: В зонах размещения любых видов устройств контроля скорости — как стационарных (постоянных), так и мобильных (переносных) радаров — наличие предупреждающего знака было обязательным;

  • Норма расстояния: Дорожный знак «Радар» должен был устанавливаться на расстоянии не менее 250 метров и не более 500 метров до места установки устройства.

Что изменилось? Основные пункты нового решения

Соответствующим постановлением правительства от 29 октября данный порядок был пересмотрен и в него внесены серьезные коррективы:

  • Требование осталось только для стационарных радаров: Теперь обязательство по установке знака «Радар» применяется только к стационарным камерам и комплексам, установленным на постоянных опорах;

  • С мобильных радаров ограничение снято: Требование об установке предупреждающего знака перед временными «треногами» на обочинах или мобильными устройствами измерения скорости, установленными на патрульных автомобилях, полностью отменено;

  • Возможность внезапного контроля: Согласно новым правилам, сотрудники УБДД и ответственные структуры имеют право использовать мобильные радары на любых опасных участках дорог без предварительного предупреждения водителей.

В связи с этим участников дорожного движения призывают всегда соблюдать установленные скоростные режимы, независимо от наличия или отсутствия предупреждающего знака, чтобы избежать штрафов и, что самое важное, обеспечить безопасность жизни.

УБДДРадарПравила дорожного движенияПостановление правительства
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте начались меры по борьбе с незаконной парковкой и движением по полосам «А»В Ташкенте начались меры по борьбе с незаконной парковкой и движением по полосам «А»Вчера 16:29В Фергане подросток без прав на BMW попал в ДТП и погибВ Фергане подросток без прав на BMW попал в ДТП и погиб14 октября 16:27Скутеры представляют угрозу для жизни: причины требования водительских правСкутеры представляют угрозу для жизни: причины требования водительских прав6 октября 10:18Ташкентские автобусы теперь будут фиксировать нарушения водителей на камеруТашкентские автобусы теперь будут фиксировать нарушения водителей на камеруСегодня 11:57Хорошие новости для водителей: за пересечение линии на перекрестках и поворотах штрафовать не будутХорошие новости для водителей: за пересечение линии на перекрестках и поворотах штрафовать не будутВчера 11:22С 1 ноября для водителей вступают в силу два важных измененияС 1 ноября для водителей вступают в силу два важных измененияВчера 10:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Объявлены условия рассрочки 0% на Дамас и Лабо
Объявлены условия рассрочки 0% на Дамас и Лабо
Для покупателей Дамас, Кобалт, Оникс и Тракер готовится неожиданная новость
Для покупателей Дамас, Кобалт, Оникс и Тракер готовится неожиданная новость
С срезанной крышей и черный Кобалт: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей
С срезанной крышей и черный Кобалт: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей
Объявлены новые условия рассрочки на Кобалт и Дамас
Объявлены новые условия рассрочки на Кобалт и Дамас
Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Оникс и Тракер
Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Оникс и Тракер
Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей
Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей
UzAuto Motors запускает новую рассрочку на Cobalt и Damas
UzAuto Motors запускает новую рассрочку на Cobalt и Damas
Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире
Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире