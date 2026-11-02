Новые правила для «треног»: обязательная установка знака «Радар» отменена

В правила эксплуатации специальных устройств контроля скорости на дорогах Узбекистана внесены важные изменения. Согласно новому постановлению правительства, требование об обязательной установке специальных дорожных знаков, предупреждающих водителей о местах расположения переносных и мобильных радаров, официально отменено.

Данное изменение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и стимулирование водителей соблюдать установленные нормы не только при наличии знака, а на постоянной основе.

Каким было прежнее правило?

Согласно постановлению правительства от 15 мая 2025 года, действовал следующий строгий порядок организации контроля скорости на дорогах:

Обязательное предупреждение: В зонах размещения любых видов устройств контроля скорости — как стационарных (постоянных), так и мобильных (переносных) радаров — наличие предупреждающего знака было обязательным;

Норма расстояния: Дорожный знак «Радар» должен был устанавливаться на расстоянии не менее 250 метров и не более 500 метров до места установки устройства.

Что изменилось? Основные пункты нового решения

Соответствующим постановлением правительства от 29 октября данный порядок был пересмотрен и в него внесены серьезные коррективы:

Требование осталось только для стационарных радаров: Теперь обязательство по установке знака «Радар» применяется только к стационарным камерам и комплексам, установленным на постоянных опорах;

С мобильных радаров ограничение снято: Требование об установке предупреждающего знака перед временными «треногами» на обочинах или мобильными устройствами измерения скорости, установленными на патрульных автомобилях, полностью отменено;

Возможность внезапного контроля: Согласно новым правилам, сотрудники УБДД и ответственные структуры имеют право использовать мобильные радары на любых опасных участках дорог без предварительного предупреждения водителей.

В связи с этим участников дорожного движения призывают всегда соблюдать установленные скоростные режимы, независимо от наличия или отсутствия предупреждающего знака, чтобы избежать штрафов и, что самое важное, обеспечить безопасность жизни.