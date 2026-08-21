Дядя и его несовершеннолетний племянник задержаны с наркотиками

В Мархаматском районе Андижанской области пресечена незаконная деятельность, связанная с крупной партией «гашиша».

По предварительным данным, ранее судимый мужчина, 1993 года рождения, вовлёк в свою незаконную деятельность несовершеннолетнего племянника, 2010 года рождения, и использовал его для перевозки наркотиков.

Они были задержаны в момент, когда на автомобиле Tracker вывозили наркотическое вещество с территории полей. В ходе проверки в автомобиле обнаружили около 2 килограммов вещества «гашиш».

Отмечается, что подозреваемый с 2023 года занимался контрабандным ввозом наркотиков из-за рубежа и их распространением на территории Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия.