Начинается новая эра: пятое поколение BMW X5 (G65) прибыло в Узбекистан
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Пятое поколение кроссовера BMW X5 (G65) официально прибыло в Узбекистан, и в ближайшее время состоится его презентация для широкой общественности.
- Новая модель построена на усовершенствованной платформе CLAR и предлагается в вариантах с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими двигателями.
- Автомобиль оснащен современными технологиями, такими как 17,9-дюймовый центральный экран, система Panoramic Vision и решетка радиатора Iconic Glow.
Флагманский кроссовер немецкого автопрома — пятое поколение BMW X5 (G65) официально прибыло в Узбекистан. Компания BMW Uzbekistan в своих официальных сетях сообщила, что эта долгожданная премиальная модель доставлена в нашу страну и в скором времени состоится её официальная презентация для широкой общественности.
Важным инженерным аспектом является то, что новая модель G65, хотя и воплощает в себе концептуально инновационный стиль и философию Neue Klasse, построена на полностью усовершенствованной платформе CLAR. Это позволяет кроссоверу одинаково эффективно работать с традиционными бензиновыми, экономичными дизельными, гибридными (PHEV) и даже полностью электрическими (iX5) силовыми установками.
Впечатляющие габариты и футуристическая аэродинамика
Внешний вид нового BMW X5 максимально величественен и насыщен технологиями:
Крупные размеры: Длина кроссовера составляет почти 4994 мм, а колесная база — 3035 мм, что создает просторное и комфортное пространство для пассажиров в салоне;
Подсветка Iconic Glow: Передняя часть автомобиля приобрела массивный вертикальный вид и оснащена фирменной решеткой радиатора «Iconic Glow» с контурной подсветкой;
Скрытые «крылышки» (winglets): На дверях традиционные внешние ручки заменены компактными «крылышками», минимизирующими сопротивление воздуха, а сзади протянута цельная горизонтальная световая полоса.
Салон без кнопок: 17,9-дюймовый дисплей и «Panoramic Vision»
Интерьер автомобиля полностью оцифрован и напоминает концепт-кары будущего:
Эра физических кнопок завершена: От климат-контроля до всех основных функций — управление осуществляется через огромный 17,9-дюймовый центральный экран и систему iDrive X нового поколения с помощью сенсоров и голосовых команд;
Система Panoramic Vision: Для водителя и переднего пассажира внедрен инновационный проекционный дисплей, отображающий важные показатели по всей ширине лобового стекла.
Линейка мощных двигателей: от бензина до полного электропривода
Новое поколение X5 на мировом рынке предлагается с различными вариантами двигателей, отвечающими вкусам самых требовательных водителей:
40 xDrive (Бензин): Легендарный 3,0-литровый 6-цилиндровый агрегат B58 с технологией «мягкого гибрида», выдающий 400 лошадиных сил;
Plug-in Hybrid (PHEV): Гибридные системы, позволяющие проезжать на электротяге до 100 км и обеспечивающие суммарную мощность от 490 до 612 лошадиных сил;
iX5 60 xDrive (Полностью электрический): Версия электрокара мощностью 578 лошадиных сил, способная проехать на одном заряде до 845 км по стандарту WLTP.
Официальные комплектации, цены и точные модификации, предназначенные для рынка Узбекистана, которые будут представлены в шоурумах, будут официально объявлены BMW Uzbekistan в ближайшее время.
Комментарии 0
…