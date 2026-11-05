Начинается новая эра: пятое поколение BMW X5 (G65) прибыло в Узбекистан

·103·Авто
Начинается новая эра: пятое поколение BMW X5 (G65) прибыло в Узбекистан
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Пятое поколение кроссовера BMW X5 (G65) официально прибыло в Узбекистан, и в ближайшее время состоится его презентация для широкой общественности.
  • Новая модель построена на усовершенствованной платформе CLAR и предлагается в вариантах с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими двигателями.
  • Автомобиль оснащен современными технологиями, такими как 17,9-дюймовый центральный экран, система Panoramic Vision и решетка радиатора Iconic Glow.

Флагманский кроссовер немецкого автопрома — пятое поколение BMW X5 (G65) официально прибыло в Узбекистан. Компания BMW Uzbekistan в своих официальных сетях сообщила, что эта долгожданная премиальная модель доставлена в нашу страну и в скором времени состоится её официальная презентация для широкой общественности.

Важным инженерным аспектом является то, что новая модель G65, хотя и воплощает в себе концептуально инновационный стиль и философию Neue Klasse, построена на полностью усовершенствованной платформе CLAR. Это позволяет кроссоверу одинаково эффективно работать с традиционными бензиновыми, экономичными дизельными, гибридными (PHEV) и даже полностью электрическими (iX5) силовыми установками.

Впечатляющие габариты и футуристическая аэродинамика

Внешний вид нового BMW X5 максимально величественен и насыщен технологиями:

  • Крупные размеры: Длина кроссовера составляет почти 4994 мм, а колесная база — 3035 мм, что создает просторное и комфортное пространство для пассажиров в салоне;

  • Подсветка Iconic Glow: Передняя часть автомобиля приобрела массивный вертикальный вид и оснащена фирменной решеткой радиатора «Iconic Glow» с контурной подсветкой;

  • Скрытые «крылышки» (winglets): На дверях традиционные внешние ручки заменены компактными «крылышками», минимизирующими сопротивление воздуха, а сзади протянута цельная горизонтальная световая полоса.

Салон без кнопок: 17,9-дюймовый дисплей и «Panoramic Vision»

Интерьер автомобиля полностью оцифрован и напоминает концепт-кары будущего:

  • Эра физических кнопок завершена: От климат-контроля до всех основных функций — управление осуществляется через огромный 17,9-дюймовый центральный экран и систему iDrive X нового поколения с помощью сенсоров и голосовых команд;

  • Система Panoramic Vision: Для водителя и переднего пассажира внедрен инновационный проекционный дисплей, отображающий важные показатели по всей ширине лобового стекла.

Линейка мощных двигателей: от бензина до полного электропривода

Новое поколение X5 на мировом рынке предлагается с различными вариантами двигателей, отвечающими вкусам самых требовательных водителей:

  • 40 xDrive (Бензин): Легендарный 3,0-литровый 6-цилиндровый агрегат B58 с технологией «мягкого гибрида», выдающий 400 лошадиных сил;

  • Plug-in Hybrid (PHEV): Гибридные системы, позволяющие проезжать на электротяге до 100 км и обеспечивающие суммарную мощность от 490 до 612 лошадиных сил;

  • iX5 60 xDrive (Полностью электрический): Версия электрокара мощностью 578 лошадиных сил, способная проехать на одном заряде до 845 км по стандарту WLTP.

Официальные комплектации, цены и точные модификации, предназначенные для рынка Узбекистана, которые будут представлены в шоурумах, будут официально объявлены BMW Uzbekistan в ближайшее время.

BMW X5BMW UzbekistanG65Автопром
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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