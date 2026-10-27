Объявлены условия рассрочки 0% на Damas и Labo
Tenge Bank предлагает возможность приобретения автомобилей Damas и Labo в рассрочку под 0% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 26%. В зависимости от выбранных условий, срок рассрочки для Damas может составлять от 21 до 36 месяцев, а для Labo — от 15 до 27 месяцев.
Ежемесячный платеж за Damas рассчитан примерно в 1 293 833 сума. Это составляет около 42–43 тысяч сумов в день. Автомобиль может подойти предпринимателям, планирующим использовать его для ежедневных поездок или получения дохода от пассажирских перевозок.
Ежемесячный платеж за грузовой Labo начинается от 1 784 630 сумов. Автомобиль можно использовать в сельском хозяйстве, логистике, доставке товаров в торговые точки и перевозке строительных материалов. Максимальный срок рассрочки для этой модели составляет 27 месяцев.
Планы платежей для покупки Damas
• Рассрочка до 21 месяца с первоначальным взносом 26%.
• Рассрочка до 23 месяцев с первоначальным взносом 30%.
• Рассрочка до 28 месяцев с первоначальным взносом 40%.
• Рассрочка до 36 месяцев с первоначальным взносом 50%.
Планы платежей для покупки Labo
• Рассрочка до 15 месяцев с первоначальным взносом 26%.
• Рассрочка до 16 месяцев с первоначальным взносом 30%.
• Рассрочка до 21 месяца с первоначальным взносом 40%.
• Рассрочка до 27 месяцев с первоначальным взносом 50%.
Данная возможность ориентирована на тех, кто планирует начать свой бизнес, фермеров и предпринимателей, занимающихся транспортными услугами. После внесения первоначального взноса покупатель выплачивает оставшуюся сумму без процентов в течение согласованного срока.
При этом указанные в объявлении ежемесячные платежи рассчитаны исходя из 50% первоначального взноса за автомобиль в базовой комплектации. Поэтому итоговая сумма платежа будет зависеть от выбранной комплектации автомобиля и плана оплаты. Автомобили предлагаются к продаже по ценам без скидок.
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