Превратил Damas в ванную комнату: необычное изобретение узбекистанца обсуждают в интернете!

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Превратил Damas в ванную комнату: необычное изобретение узбекистанца обсуждают в интернете!

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором молодой человек превратил автомобиль Damas практически в полноценную ванную комнату. Его необычная идея удивила интернет-пользователей и вызвала множество шутливых комментариев.

На видео видно, что парень установил в салоне автомобиля смеситель, душевую лейку и даже водонагреватель. В результате внутри обычного Damas появилась своеобразная ванная комната, оснащенная всем необходимым для ежедневных гигиенических процедур.

Эта необычная модификация вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Одни восхищаются находчивостью и креативностью парня, другие же сомневаются в практической пользе такой идеи.

Особенно неожиданным решением для многих стало наличие душа и системы подогрева воды прямо в салоне автомобиля. Некоторые оценивают это как уникальное изобретение, а другие в шутку отмечают, что предназначение Damas теперь полностью изменилось.

Как вы считаете, превращение автомобиля в ванную комнату — это проявление креативности или излишне экстравагантный поступок?

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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