Ученик автошколы перепутал педали и врезался в бордюр (видео)

·101·Общество
Ученик автошколы перепутал педали и врезался в бордюр (видео)

В социальных сетях распространилось видео инцидента с участием ученика одной из автошкол Узбекистана. На кадрах видно, как ученик, управляющий автомобилем Cobalt, перепутал педали.

В результате машина ускорилась, съехала с траектории движения и врезалась в бордюр. Водитель не смог вовремя остановить автомобиль.

На данный момент точной информации о том, где и когда произошел инцидент, а также о наличии пострадавших среди находившихся в автомобиле людей, нет.

автошколадорожно-транспортное происшествиеCobalt
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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