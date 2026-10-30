Ученик автошколы перепутал педали и врезался в бордюр (видео)

В социальных сетях распространилось видео инцидента с участием ученика одной из автошкол Узбекистана. На кадрах видно, как ученик, управляющий автомобилем Cobalt, перепутал педали.

В результате машина ускорилась, съехала с траектории движения и врезалась в бордюр. Водитель не смог вовремя остановить автомобиль.

На данный момент точной информации о том, где и когда произошел инцидент, а также о наличии пострадавших среди находившихся в автомобиле людей, нет.