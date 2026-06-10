Названы самые полезные для сердца фрукты и овощи

Здоровье человека, в частности защита сердечно-сосудистой системы — главного мотора нашего организма, напрямую зависит от ежедневного рациона питания. В этой области ученые престижного Редингского университета в Великобритании совершили важное открытие, вызвавшее большой резонанс в медицинском сообществе. В результате тщательных научных исследований было доказано, что некоторые фрукты и овощи, особенно сливы, черная смородина, фасоль, вишня и зеленый чай, обладают исключительной силой в защите сердца от различных опасных заболеваний. Результаты этого уникального исследования были официально опубликованы в известном международном «Фуд анд Функтион» (Ф&Ф) научном журнале.

В рамках этого масштабного проекта рацион более 30 000 добровольцев из Великобритании и США изучался под строгим контролем с использованием специальных биомаркеров. Исследователи выяснили, что, хотя многие люди потребляют рекомендованные врачами пять порций фруктов и овощей в день, они все равно не получают в достаточном количестве самое важное природное вещество, резко снижающее риск сердечно-сосудистых заболеваний — флаванолы. Этот антиоксидант, защищающий от повреждений и болезней, содержится не во всех растениях в одинаковом объеме.

Согласно научным выводам, абрикосы, черная смородина, натуральный зеленый чай, обычная фасоль, сладкая вишня и свежие яблоки с кожурой содержат очень высокий уровень флаванолов. Профессора особо подчеркивают, что для здоровья человека важнее не общий объем или вес потребляемых фруктов и овощей, а именно выбор конкретных видов продуктов. Например, добавление в ежедневное меню всего нескольких ягод, чашка ароматного зеленого чая в течение дня или небольшая порция фасоли на обед способны значительно пополнить запас необходимых организму питательных веществ.

Учитывая эти факторы, авторы исследования считают, что общепринятую во всем мире рекомендацию «пять порций фруктов и овощей в день» необходимо пересмотреть и внести в нее серьезные коррективы. По мнению ученых, осознанный выбор продуктов питания с учетом их пользы для здоровья повысит эффективность медицинских рекомендаций в несколько раз. Самое главное, этот простой метод способен в буквальном смысле спасти миллионы людей от риска сердечных приступов и других тяжелых заболеваний. Не будьте равнодушны к здоровью своему и своих близких!

Секреты красоты и здоровья, самые полезные рекомендации врачей, последние революционные открытия в медицине и самые актуальные, достоверные новости о нашей повседневной жизни — следите вместе с нами на страницах Замин!