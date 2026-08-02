Арсенал разгромил Жирону в предсезонном матче

·46·Спорт
Арсенал разгромил Жирону в предсезонном матче

Лондонский «Арсенал» провел свой первый матч в рамках предсезонной подготовки против испанской «Жироны» и одержал уверенную победу со счетом 4:1. Как сообщает GOAL.ком, эта встреча стала отличной возможностью для подопечных Микеля Артеты протестировать атакующую игру и возможности состава, а действия новых футболистов вызвали большой интерес у болельщиков. Об этом сообщает портал Goal.com.

Одним из главных событий матча стал дебют нового игрока Хрисоса Цолиса, приобретенного за 34 миллиона фунтов стерлингов. Греческий вингер, перешедший из «Брюгге», быстро показал, что способен адаптироваться к тактическим требованиям Микеля Артеты. Его активность на поле и стиль высокого прессинга еще больше повысили атакующий потенциал команды.

Яркая игра дебютантов и молодых талантов

Хрисос Цолис сыграл важную роль во втором голе команды. Завладев мячом в центре поля, вингер нанес опасный удар вблизи штрафной площади соперника, и мяч, рикошетом от защитника, оказался в сетке ворот. Этот гол наглядно продемонстрировал, что новичок быстро вливается в командную игру.

Однако настоящим героем матча стал 16-летний воспитанник академии Макс Даумен. Он поразил специалистов своей зрелой игрой. Молодой талантливый футболист в начале встречи проявил мастерство, отдал удобную передачу на Кая Хаверца и помог открыть счет. В начале второго тайма, после того как Арнау Мартинес отыграл один мяч в составе «Жироны», сам Макс Даумен забил красивый гол и восстановил преимущество.

Планы команды Артеты на будущее

По ходу матча опытнейшие футболисты также проявили свои возможности. В частности, Габриэл Жезус продемонстрировал бдительность в штрафной площади после передачи Бена Уайта и стал автором очередного гола команды. Этот гол временно поставил точку в вопросах относительно будущего нападающего.

Микель Артета по ходу встречи дал шанс и перспективным игрокам молодежной академии, таким как Марли Салмон, Андре Харриман-Аннус и Седах О'Нил. Это показало, что скамейка запасных «Арсенала» достаточно сильна, а клубу свойственно постоянное внимание к молодежи. Такой уверенный старт в предсезонной подготовке дает лондонцам важное психологическое преимущество перед сложным сезоном.

АрсеналЖиронаХрисос ЦолисМакс ДауменМикель Артета
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси вернулся в состав Интер МайамиЛионель Месси вернулся в состав Интер МайамиСегодня, 05:30Хаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиХаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиСегодня, 02:34Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Вчера, 23:36Брайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныБрайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныВчера, 23:32Реал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеРеал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеВчера, 23:32Реал Мадрид близок к тому, чтобы заплатить 120 миллионов евро за трансфер Яна ДиомандеРеал Мадрид близок к тому, чтобы заплатить 120 миллионов евро за трансфер Яна ДиомандеВчера, 22:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов