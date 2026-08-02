Арсенал разгромил Жирону в предсезонном матче

Лондонский «Арсенал» провел свой первый матч в рамках предсезонной подготовки против испанской «Жироны» и одержал уверенную победу со счетом 4:1. Как сообщает GOAL.ком, эта встреча стала отличной возможностью для подопечных Микеля Артеты протестировать атакующую игру и возможности состава, а действия новых футболистов вызвали большой интерес у болельщиков. Об этом сообщает портал Goal.com.

Одним из главных событий матча стал дебют нового игрока Хрисоса Цолиса, приобретенного за 34 миллиона фунтов стерлингов. Греческий вингер, перешедший из «Брюгге», быстро показал, что способен адаптироваться к тактическим требованиям Микеля Артеты. Его активность на поле и стиль высокого прессинга еще больше повысили атакующий потенциал команды.

Яркая игра дебютантов и молодых талантов

Хрисос Цолис сыграл важную роль во втором голе команды. Завладев мячом в центре поля, вингер нанес опасный удар вблизи штрафной площади соперника, и мяч, рикошетом от защитника, оказался в сетке ворот. Этот гол наглядно продемонстрировал, что новичок быстро вливается в командную игру.

Однако настоящим героем матча стал 16-летний воспитанник академии Макс Даумен. Он поразил специалистов своей зрелой игрой. Молодой талантливый футболист в начале встречи проявил мастерство, отдал удобную передачу на Кая Хаверца и помог открыть счет. В начале второго тайма, после того как Арнау Мартинес отыграл один мяч в составе «Жироны», сам Макс Даумен забил красивый гол и восстановил преимущество.

Планы команды Артеты на будущее

По ходу матча опытнейшие футболисты также проявили свои возможности. В частности, Габриэл Жезус продемонстрировал бдительность в штрафной площади после передачи Бена Уайта и стал автором очередного гола команды. Этот гол временно поставил точку в вопросах относительно будущего нападающего.

Микель Артета по ходу встречи дал шанс и перспективным игрокам молодежной академии, таким как Марли Салмон, Андре Харриман-Аннус и Седах О'Нил. Это показало, что скамейка запасных «Арсенала» достаточно сильна, а клубу свойственно постоянное внимание к молодежи. Такой уверенный старт в предсезонной подготовке дает лондонцам важное психологическое преимущество перед сложным сезоном.