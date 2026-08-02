ЁуТубер Хэнк Грин признался в зависимости от искусственного интеллекта

Известный писатель, комик и автор ЁуТубе-канала с 3,2 миллиона подписчиков Хэнк Грин извинился перед своей аудиторией за растущую зависимость от искусственного интеллекта и чат-ботов. По данным иксбт.ком, данный скандал начался из-за использования автором специфических фраз в одном из видео, опубликованном на образовательном канале Комплекслй, после чего зрители предположили, что сценарий был написан с помощью чат-бота. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Причиной возникновения проблем стало сильное давление в процессе подготовки видео. В удаленном посте в социальной сети Кс Хэнк Грин признался, что при подготовке этого видео он поспешно использовал ChatGPT для поиска информации. По его словам, спорные фразы в видео на самом деле были ответом гостя шоу, однако эта ситуация не осталась без общественных возражений.

Критика и признание

После этого блогер принес подробные извинения на платформе Reddit, выразив сожаление, что не оправдал надежд многих, и сообщил, что эта ситуация в будущем повлияет на объемы производства контента. По словам Грина, он использовал ChatGPT только для поиска научных статей и источников по изучаемым темам, а тексты и основные мысли остались полностью его собственными.

Тем не менее, он счел справедливой критику за то, что «размыл» свое творчество. Блогер не скрывал, что он не ярый противник искусственного интеллекта, но обеспокоен влиянием этой технологии на изменение климата, а также тем, что крупные компании быстро сосредоточивают экономическую власть в своих руках.

Будущие планы и выводы

По словам Грина, больше всего его пугает потеря связи с людьми. Он отметил, что не смог обуздать свои импульсивные действия при работе с системами искусственного интеллекта и в будущем хочет сохранить творческий процесс полностью прозрачным.

В настоящее время автор планирует временно сократить или приостановить частоту публикации видео на своих ЁуТубе-каналах. Он намерен снимать больше видео, требующих более личного подхода к тексту, с глубоким смыслом и подготовленных без каких-либо сценариев.

«Главное — я должен осознать, получаемый мной уровень дофамина от общения с крупными языковыми моделями нездоров для меня и для мира», — заключил Хэнк Грин.