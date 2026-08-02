ЁуТубер Хэнк Грин признался в зависимости от искусственного интеллекта

·42·Технологии
ЁуТубер Хэнк Грин признался в зависимости от искусственного интеллекта

Известный писатель, комик и автор ЁуТубе-канала с 3,2 миллиона подписчиков Хэнк Грин извинился перед своей аудиторией за растущую зависимость от искусственного интеллекта и чат-ботов. По данным иксбт.ком, данный скандал начался из-за использования автором специфических фраз в одном из видео, опубликованном на образовательном канале Комплекслй, после чего зрители предположили, что сценарий был написан с помощью чат-бота. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Причиной возникновения проблем стало сильное давление в процессе подготовки видео. В удаленном посте в социальной сети Кс Хэнк Грин признался, что при подготовке этого видео он поспешно использовал ChatGPT для поиска информации. По его словам, спорные фразы в видео на самом деле были ответом гостя шоу, однако эта ситуация не осталась без общественных возражений.

Критика и признание

После этого блогер принес подробные извинения на платформе Reddit, выразив сожаление, что не оправдал надежд многих, и сообщил, что эта ситуация в будущем повлияет на объемы производства контента. По словам Грина, он использовал ChatGPT только для поиска научных статей и источников по изучаемым темам, а тексты и основные мысли остались полностью его собственными.

Тем не менее, он счел справедливой критику за то, что «размыл» свое творчество. Блогер не скрывал, что он не ярый противник искусственного интеллекта, но обеспокоен влиянием этой технологии на изменение климата, а также тем, что крупные компании быстро сосредоточивают экономическую власть в своих руках.

Будущие планы и выводы

По словам Грина, больше всего его пугает потеря связи с людьми. Он отметил, что не смог обуздать свои импульсивные действия при работе с системами искусственного интеллекта и в будущем хочет сохранить творческий процесс полностью прозрачным.

В настоящее время автор планирует временно сократить или приостановить частоту публикации видео на своих ЁуТубе-каналах. Он намерен снимать больше видео, требующих более личного подхода к тексту, с глубоким смыслом и подготовленных без каких-либо сценариев.

«Главное — я должен осознать, получаемый мной уровень дофамина от общения с крупными языковыми моделями нездоров для меня и для мира», — заключил Хэнк Грин.

Хэнк ГринИскусственный интеллектChatGPTYouTubeТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно