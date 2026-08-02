Китизен представила новые часы, не требующие батареек и зарядки

·54·Технологии
Китизен представила новые часы, не требующие батареек и зарядки

Знаменитая японская часовая компания Китизен пополнила свою популярную серию Пейтон двумя новыми моделями. По информации иксбт.ком, новые устройства под названиями ЭМ1230-54Кс и ЭМ1234-53Л полностью освобождают пользователей от забот о регулярной замене батареек или использовании зарядных устройств. Такой подход создает особый комфорт для пользователей в мире современных технологий, привыкших заряжать гаджеты каждый день. Об этом сообщает сообщает .

Если представленные сегодня на рынке умные часы или фитнес-браслеты требуют подзарядки каждые несколько дней, а обычные кварцевые часы периодически просят замены батарейки, то в новых моделях от Китизен все эти проблемы решены. Главное преимущество устройств — запатентованная технология Эко-Дриве, которая заряжается от любого источника света.

Технология Эко-Дриве и ее возможности

Секрет данной технологии заключается в том, что под циферблатом часов спрятан специальный солнечный элемент. Он успешно преобразует не только солнечный свет, но и искусственное освещение в помещении в электрическую энергию. Полученная энергия сохраняется во внутреннем аккумуляторе устройства, обеспечивая бесперебойную работу часов.

Внешне и по дизайну обе модели воплощают в себе классическую элегантность. Устройства выполнены в компактном корпусе диаметром 30 мм, оснащены традиционным трехстрелочным аналоговым циферблатом и прочным минеральным стеклом. Устойчивые к внешним воздействиям материалы гарантируют долгий срок службы часов при повседневном использовании.

Различия между моделями и цены

Новые представители серии Пейтон отличаются друг друга цветовой палитрой и декоративными элементами. В частности, модель ЭМ1230-54Кс имеет корпус и браслет из серебристой нержавеющей стали, а также привлекательный темно-фиолетовый циферблат. Однако чуть более дорогая версия ЭМ1234-53Л оснащена двухцветным стальным корпусом и темно-синим циферблатом.

По остальным техническим характеристикам эти две версии полностью идентичны. Все они оснащены раскладывающейся застежкой с кнопками и имеют защиту от воды на уровне 5 АТМ. Это позволяет пользователю не снимать часы во время плавания в бассейне, однако они не предназначены для глубоководного дайвинга или других экстремальных видов водного спорта. В настоящее время эти часы поступили в продажу на рынке Великобритании по цене 250 и 270 фунтов стерлингов соответственно.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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