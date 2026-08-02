Новая модель Astra от OpenAI добилась десятков успехов в математике

OpenAI, одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, официально представила семейство ИИ нового поколения под названием Astra. По данным иксбт.ком, внутренняя версия системы успешно решила десять сложных и открытых задач математики и теоретической информатики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По заявлению компании, научное сообщество не могло добиться результатов по данным задачам на протяжении как минимум десяти лет, а во многих случаях и гораздо дольше. Модель Astra нашла решения в таких направлениях, как многомерная геометрия, теория кодирования, теория групп, сложность квантовых вычислений, решеточная криптография и экстремальная комбинаторика.

Научные достижения и их содержание

Среди результатов, достигнутых моделью Astra, есть ряд сложных научных проблем. В частности, системе впервые удалось точно построить несофическую группу, она опровергла гипотезу о жесткости Конна и доказала квантовую теорему о параллельном повторении.

Модель также доказала гипотезу Эрхарта об объеме и впервые с 1978 года улучшила общую верхнюю границу плотности упаковки сфер. OpenAI подчеркивает, что математические аргументы для всех доказательств были разработаны искусственным интеллектом полностью независимо.

Процесс исследования и финансовые затраты

После того как новая модель выполнила все расчеты, исследователи оформили результаты в виде научных статей. В настоящее время сама система Astra оформила каждое доказательство на официальном языке верификации Леан, позволяющем автоматически проверять их математическую корректность.

Компания сообщила, что для поиска этих решений потребовались вычислительные ресурсы на сумму около 2000 долларов по тарифам API Sol. OpenAI также опубликовала все сертификаты и описание процесса рассуждений.

Хотя Astra добилась серьезных успехов в математике, компания признала, что модель не смогла решить задачи из списка известных «Проблем тысячелетия». Каждая из этих семи важнейших задач оценивается в 1 миллион долларов и до сих пор ждет своего решения.

Тем не менее, специалисты оценивают достигнутые результаты как огромный шаг на пути развития систем научных рассуждений. Однако все приведенные доказательства еще должны пройти полную и тщательную проверку научным сообществом.

OpenAI затронула еще один важный вопрос. Если математические аргументы созданы полноценным искусственным интеллектом,аттрибутион результатов людям считается некорректным. Исследователи занимались лишь подготовкой рукописей и оформлением доказательств, а основные решения были напрямую предоставлены моделью Astra.