Новая модель Astra от OpenAI добилась десятков успехов в математике

·42·Технологии
Новая модель Astra от OpenAI добилась десятков успехов в математике

OpenAI, одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, официально представила семейство ИИ нового поколения под названием Astra. По данным иксбт.ком, внутренняя версия системы успешно решила десять сложных и открытых задач математики и теоретической информатики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По заявлению компании, научное сообщество не могло добиться результатов по данным задачам на протяжении как минимум десяти лет, а во многих случаях и гораздо дольше. Модель Astra нашла решения в таких направлениях, как многомерная геометрия, теория кодирования, теория групп, сложность квантовых вычислений, решеточная криптография и экстремальная комбинаторика.

Научные достижения и их содержание

Среди результатов, достигнутых моделью Astra, есть ряд сложных научных проблем. В частности, системе впервые удалось точно построить несофическую группу, она опровергла гипотезу о жесткости Конна и доказала квантовую теорему о параллельном повторении.

Модель также доказала гипотезу Эрхарта об объеме и впервые с 1978 года улучшила общую верхнюю границу плотности упаковки сфер. OpenAI подчеркивает, что математические аргументы для всех доказательств были разработаны искусственным интеллектом полностью независимо.

Процесс исследования и финансовые затраты

После того как новая модель выполнила все расчеты, исследователи оформили результаты в виде научных статей. В настоящее время сама система Astra оформила каждое доказательство на официальном языке верификации Леан, позволяющем автоматически проверять их математическую корректность.

Компания сообщила, что для поиска этих решений потребовались вычислительные ресурсы на сумму около 2000 долларов по тарифам API Sol. OpenAI также опубликовала все сертификаты и описание процесса рассуждений.

Хотя Astra добилась серьезных успехов в математике, компания признала, что модель не смогла решить задачи из списка известных «Проблем тысячелетия». Каждая из этих семи важнейших задач оценивается в 1 миллион долларов и до сих пор ждет своего решения.

Тем не менее, специалисты оценивают достигнутые результаты как огромный шаг на пути развития систем научных рассуждений. Однако все приведенные доказательства еще должны пройти полную и тщательную проверку научным сообществом.

OpenAI затронула еще один важный вопрос. Если математические аргументы созданы полноценным искусственным интеллектом,аттрибутион результатов людям считается некорректным. Исследователи занимались лишь подготовкой рукописей и оформлением доказательств, а основные решения были напрямую предоставлены моделью Astra.

OpenAIAstraИскусственный интеллектМатематикаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно