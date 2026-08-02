Хаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в Челси

Главный тренер английского клуба Челси Хаби Алонсо выразил удивление и радость по поводу возвращения украинского вингера Михаила Мудрика в состав команды после дисквалификации. Антидопинговое дело игрока было завершено, и ему разрешили принять участие в предсезонном турне команды по Азии. Эта неожиданная новость стала позитивным событием для лондонцев, так как футболист возвращается в строй после долгого перерыва. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, 25-летний футболист был отстранен от профессионального футбола с ноября 2024 года из-за обнаружения в его организме запрещенного вещества мельдония. Футбольная ассоциация Англии ФА закрыла расследование, признав вину игрока и посчитав уже отбытый им 20-месячный срок дисквалификации достаточным. В результате ожидается, что Мудрик присоединится к команде в поездке в Гонконг.

Физическая форма и необходимость терпения

Общаясь с прессой после товарищеского матча с Тоттенхэмом в Сиднее, Хаби Алонсо признал, что эта новость стала полной неожиданностью для клуба. По его словам, тренерский штаб не ожидал столь позитивных известий в данный момент, но возвращение футболиста всех обрадовало.

В то же время испанский специалист подчеркнул необходимость осторожного подхода к физической форме Мудрика. Естественно, что вингеру, который почти два года не выходил на поле в официальных матчах, будет непросто восстановить оптимальную спортивную форму. Алонсо отметил, что текущие кондиции игрока пока до конца не известны и ему потребуется время на адаптацию.

Индивидуальные тренировки и тяжелый период

Во время дисквалификации Мудрику было строго запрещено появляться на базе Челси и работать с сотрудниками клуба. Из-за этого для поддержания физической формы футболисту пришлось нанять личного тренера и вратарей, а также тренироваться на базе клуба низшей лиги Аксбридж. Хаби Алонсо высоко оценил стойкость и профессионализм игрока в этот период.

«Он каждый день работал над собой, мы понимаем, насколько это было тяжело, ведь он хотел играть в футбол, быть частью команды», — сказал Алонсо. Тренер подчеркнул, что не каждый сможет до конца понять психологическое состояние игрока и пережитые им испытания, и добавил, что команда окажет ему всю необходимую поддержку.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в январе 2023 года. Проведя за клуб 73 матча и забив 10 голов, вингер теперь готовится возобновить свою карьеру в английском клубе.