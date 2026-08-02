Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долины

Шесть молодых предпринимателей из восточной части Лондона основали уникальный проект, который не похож на традиционные хакерские дома Сан-Франциско. Лондон Исланд Фундер Хусе (или сокращенно Лифт Хусе) — это место, по словам участников, является альтернативой жестокой культуре «хустле», заставляющей работать сутками напролет. Главная цель проекта — не краткосрочные шоу или работа под давлением «Демо Дай через 12 недель», а улучшение качества жизни. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как передают иксбт.ком и другие технологические источники, шестиэтажное здание у воды начало работу в марте текущего года, и его основатели Рован Алдеан вместе с супругой Захраа живут здесь с мая. Рован в прошлом году продал свою предыдущую компанию за миллионы долларов и сейчас руководит стартапом в сфере апплиед AI, помогающим внедрять агентов на предприятиях. Как и все хакерские дома, Лифт Хусе служит одновременно офисом и коливингом.

Различия между лондонской экосистемой и Силикон Валлей

В Сан-Франциско десятки или сотни подобных домов нелегально работают в складах, проводя роскошные мероприятия или 72-часовые марафоны непрерывной работы. Однако в Великобритании этот подход неуместен. Рован Алдеан привел в пример успешную лондонскую компанию DeepMind, которая завоевала Нобелевские премии и создала новые инновации без какого-либо шума и суеты.

Сегодня в технологической среде Лондона набирает популярность новый тренд под названием «Лондонмаксксинг», направленный на оптимизацию всего. Экосистема британской столицы не обладает такой показухой и стартап-бро-стилем, как в Сан-Франциско, но ее основатели также стремятся к огромному успеху, богатству и доминированию на рынке. По данным Деалрум, лондонские АИ-стартапы смогли привлечь 12 миллиардов долларов только в 2026 году.

Финансовый успех и планы на будущее

Сообщается, что лондонские стартапы привлекли в общей сложности 14,7 миллиарда долларов инвестиций, причем шесть компаний собрали более 500 миллионов долларов. В число этих успешных компаний входят Вайве, Суперинтеллигенке, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence и Isomorphic Labs. Примечательно, что последние три были основаны бывшими сотрудниками DeepMind.

Такой подъем в направлении AI вдохновляет британское технологическое сообщество и побуждает новое поколение, подобное резидентам Лифт Хусе, покорять большие вершины. Сроки проживания в резиденции гибкие: некоторые планируют остаться на месяц, а другие — более чем на полгода. Они сами покупают продукты, вместе готовят еду и распределяют обязанности по уборке.

В отличие от стандартов стартапов в Сан-Франциско, резиденты Лифт Хусе ставят на первое место баланс между амбициями и личной жизнью. Это свидетельствует о формировании в Великобритании совершенно новой и здоровой культуры технологического предпринимательства.