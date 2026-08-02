Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долины

·56·Технологии
Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долины

Шесть молодых предпринимателей из восточной части Лондона основали уникальный проект, который не похож на традиционные хакерские дома Сан-Франциско. Лондон Исланд Фундер Хусе (или сокращенно Лифт Хусе) — это место, по словам участников, является альтернативой жестокой культуре «хустле», заставляющей работать сутками напролет. Главная цель проекта — не краткосрочные шоу или работа под давлением «Демо Дай через 12 недель», а улучшение качества жизни. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как передают иксбт.ком и другие технологические источники, шестиэтажное здание у воды начало работу в марте текущего года, и его основатели Рован Алдеан вместе с супругой Захраа живут здесь с мая. Рован в прошлом году продал свою предыдущую компанию за миллионы долларов и сейчас руководит стартапом в сфере апплиед AI, помогающим внедрять агентов на предприятиях. Как и все хакерские дома, Лифт Хусе служит одновременно офисом и коливингом.

Различия между лондонской экосистемой и Силикон Валлей

В Сан-Франциско десятки или сотни подобных домов нелегально работают в складах, проводя роскошные мероприятия или 72-часовые марафоны непрерывной работы. Однако в Великобритании этот подход неуместен. Рован Алдеан привел в пример успешную лондонскую компанию DeepMind, которая завоевала Нобелевские премии и создала новые инновации без какого-либо шума и суеты.

Сегодня в технологической среде Лондона набирает популярность новый тренд под названием «Лондонмаксксинг», направленный на оптимизацию всего. Экосистема британской столицы не обладает такой показухой и стартап-бро-стилем, как в Сан-Франциско, но ее основатели также стремятся к огромному успеху, богатству и доминированию на рынке. По данным Деалрум, лондонские АИ-стартапы смогли привлечь 12 миллиардов долларов только в 2026 году.

Финансовый успех и планы на будущее

Сообщается, что лондонские стартапы привлекли в общей сложности 14,7 миллиарда долларов инвестиций, причем шесть компаний собрали более 500 миллионов долларов. В число этих успешных компаний входят Вайве, Суперинтеллигенке, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence и Isomorphic Labs. Примечательно, что последние три были основаны бывшими сотрудниками DeepMind.

Такой подъем в направлении AI вдохновляет британское технологическое сообщество и побуждает новое поколение, подобное резидентам Лифт Хусе, покорять большие вершины. Сроки проживания в резиденции гибкие: некоторые планируют остаться на месяц, а другие — более чем на полгода. Они сами покупают продукты, вместе готовят еду и распределяют обязанности по уборке.

В отличие от стандартов стартапов в Сан-Франциско, резиденты Лифт Хусе ставят на первое место баланс между амбициями и личной жизнью. Это свидетельствует о формировании в Великобритании совершенно новой и здоровой культуры технологического предпринимательства.

Хакерский домСтартапИскусственный интеллектЛондонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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