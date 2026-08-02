Раймон Тарок Ultra: представлен новый электровелосипед с мотором DJI

Германская компания Раймон официально анонсировала горный электровелосипед Тарок Ultra, ставшая одной из её самых передовых разработок. По информации иксбт.ком, главной особенностью данного транспортного средства является инновационная приводная система DJI Авинокс М2С, которая обеспечивает высокую производительность и надежность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая модель уже доступна для заказа на европейском рынке, а её цена составляет 8000 евро. Высокая стоимость объясняется техническими возможностями устройства и примененными современными материалами, что делает его привлекательным выбором для профессиональных велосипедистов и любителей экстремального спорта.

Технические возможности и мощность

Электромотор демонстрирует впечатляющие показатели: он выдает крутящий момент до 150 Н·м и пиковую мощность 1500 В. Этот показатель равен примерно 2 лошадиным силам, что дает важное преимущество при преодолении крутых подъемов в горных условиях.

Энергию двигателя обеспечивает аккумулятор емкостью 700 Wh. Батарея интегрирована непосредственно в легкую и прочную углеродную (карбоновую) раму, при этом её быстросъемная конструкция не предусмотрена. Данное решение значительно повысило общую жесткость и прочность конструкции.

Конструкция и оснащение

Несмотря на мощный мотор и увесистый аккумулятор, модель Раймон Тарок Ultra весит всего 22 килограмма. Подвеска велосипеда рассчитана на самые тяжелые условия бездорожья, обеспечивая пользователю высокий уровень комфорта и точность управления.

В передней части транспортного средства установлена вилка РокШокс Лйрик Селект+ с ходом 160 мм, а в задней работает амортизатор РокШокс Супер Делуксе с ходом 150 мм. За переключение передач отвечает 12-скоростная трансмиссия СРАМ.

Для обеспечения безопасности используются четырехпоршневые гидравлические тормоза Магура Густав Элите. Размер колес выполнен в разноразмерном исполнении (Муллет): переднее колесо имеет диаметр 29 дюймов, а заднее — 27.5 дюймов. Покупателям модель предлагается в четырех размерах рамы — С, М, Л и КсЛ.