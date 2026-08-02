Суд отклонил требование компании xAI о приостановке запрета «нудифй»-приложений

В американском штате Миннесота остается в силе закон, запрещающий приложения, которые с помощью искусственного интеллекта создают изображения раздетых людей. Согласно данным НБК Невс, федеральный судья отклонил иск компании xAI с требованием временно приостановить действие этого ограничения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Окружной судья США Донован Франк в своем решении уделил особое внимание не только содержанию закона, но и времени обращения компании xAI. Судья подчеркнул, что компания обратилась с просьбой о введении временного ограничения спустя почти три месяца после подписания закона, то есть всего за три дня до вступления документа в силу.

«Такая задержка свидетельствует о том, что степень ущерба не является чрезвычайной и срочной», — написал судья в своем решении. Данное постановление не означает прекращения судебного процесса xAI против запрета, однако гарантирует, что закон останется в силе на время судебных разбирательств.

Детали закона и позиция xAI

В своем иске xAI подчеркнула, что данный запрет применяется в США впервые, а его правила носят слишком широкий характер. По мнению представителей компании, для достижения тех же целей существуют гораздо более мягкие альтернативные меры.

Напомним, в начале года в социальной сети Кс, принадлежащей Илону Маску, пользователи массово распространяли созданные без согласия фальшивые изображения сексуального характера с помощью чат-бота Grok от компании xAI. Эта ситуация вызвала широкое недовольство общественности и привела к ряду проверок и ограничений.