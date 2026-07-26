Лиса вошла в число самых высокооплачиваемых звезд во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026

·35·Культура
Лиса вошла в число самых высокооплачиваемых звезд во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Участница группы BLACKPINK Лиса вошла в число самых высокооплачиваемых знаменитостей во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Согласно данным, певица заработала около 12 миллионов долларов США за счет своих выступлений на сцене в рамках турнира, а также рекламных и партнерских проектов с влиятельными международными брендами.

Этот показатель в очередной раз подтверждает, что Лиса стала одной из самых востребованных звезд не только в мире K-pop, но и среди представителей модной, рекламной и мировой индустрии развлечений.

Активно участвуя в международных проектах в последние годы, участница BLACKPINK продолжает укреплять свою популярность и удерживать позиции среди самых влиятельных и востребованных артистов мира.

ЛисаBLACKPINKФИФА
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