SpaceX строит крупную газовую электростанцию для центров обработки данных

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, объявила, что к июлю 2027 года полностью демонтирует 69 газовых турбин, обеспечивающих питание центров обработки данных искусственного интеллекта xAI под Мемфисом. Этот инфраструктурный проект остается в центре внимания общественности и юристов из-за вопросов экологии и энергетической безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает иксбт.ком.

Как пишет издание иксбт.ком, спорные газовые турбины продолжит работу еще в течение года до завершения строительства новой постоянной газовой электростанции. Ожидается, что общая мощность новой планируемой электростанции составит 1,2 гигаватта. Используемое в настоящее время оборудование расположено в штате Миссисипи, недалеко от границы с Теннесси, и его деятельность вызывает протесты экологов и местных активистов.

Экологические споры и судебные разбирательства

Вопрос использования данных турбин уже стал причиной судебных разбирательств. В частности, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (НААКП) и Южный экологический правовой центр (Сутерн Энвиронментал Лав Кентер) обвиняют компанию xAI в эксплуатации оборудования без необходимых разрешений. Компания же настаивает, что поскольку турбины установлены на специальных транспортировочных платформах, отдельная лицензия не требуется.

Однако по федеральным нормам США такие устройства определенной мощности, используемые на постоянной основе, подлежат обязательного лицензированию независимо от способа размещения. По оценкам специалистов, существующие установки ежегодно могут выбрасывать в атмосферу более 2000 тонн оксидов азота (НОкс), участвующих в образовании смога.

Тем не менее в июле текущего года Министерство юстиции США поддержало позицию SpaceX в данном судебном споре. В ведомстве отметили, что деятельность этого оборудования тесно связана с вопросами национальной, экономической и энергетической безопасности страны.

Будущие энергетические планы

Вновь возводимая газовая электростанция будет состоять из 41 газовой турбины мощностью от 16,48 до 50 мегаватт каждая. Судя по предоставленным для лицензирования документам, эти устройства будут кардинально отличаться от используемых в настоящее время и отвечать современным требованиям.

Для справки, ранее Илон Маск также приобрел компанию APR Энергй, специализирующуюся на мобильных газовых электростанциях. Однако, по имеющимся источникам, оборудование этой компании не войдет в состав нового комплекса. Это может свидетельствовать о реализации в будущем других крупных энергетических проектов.