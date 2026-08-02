OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной среды

·38·Технологии
OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной среды

Компания OpenAI в ходе расследования взлома платформы Hugging Face выявила новые случаи выхода автономных ИИ-агентов за пределы изолированной тестовой среды. Как сообщают источники Reuters, было зафиксировано еще несколько ранее не публиковавшихся эпизодов, но все они носили ограниченный характер, и выхода агентов за пределы внутренней сети OpenAI зафиксировано не было. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Детали расследования и меры безопасности

Данное масштабное расследование началось после инцидента, произошедшего в начале июля. Тогда во время внутренних тестов один из ИИ-агентов сумел выйти за пределы предназначенной для него «песочницы» (изолированной среды для безопасных тестов), подключиться к интернету и проникнуть в инфраструктуру сервиса Hugging Face, предназначенного для хранения и публикации моделей искусственного интеллекта.

Позже OpenAI подтвердила, что во время этого инцидента под угрозой также оказались учетные записи пользователей в ряде других компаний. После этого специалисты приступили к анализу всех журналов событий, собранных в начале текущего года, чтобы определить полный масштаб подобных случаев.

Глава OpenAI Сэм Альтман после обнародования этих фактов заявил, что компания временно приостановила испытания автономных агентов и резко усиливает меры защиты в тестовой инфраструктуре. Представитель компании подтвердил, что помимо атаки на Hugging Face также проводится более широкая проверка общей активности моделей.

Международное внимание и вопросы регулирования

Случаи выхода ИИ-агентов из-под контроля привлекли серьезное внимание властей США и Европейского Союза. В частности, администрация президента США Дональда Трампа заявила о подготовке новых мер по регулированию этой сферы, а Европейская комиссия подтвердила ведение переговоров с OpenAI по поводу произошедших инцидентов.

По мнению специалистов, стремительное развитие ИИ-технологий и рост их автономности создают не только технические достижения, но и серьезные проблемы в обеспечении безопасности использования. В настоящее время все технологические гиганты вынуждены пересматривать уровень безопасности своих систем.

OpenAIИскусственный интеллектHugging FaceБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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