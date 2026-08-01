В интернете широко распространилось видео с выступлением «Человека-паука» на свадьбе

·103·Общество
В интернете широко распространилось видео с выступлением «Человека-паука» на свадьбе

В социальных сетях в Узбекистанешироко распространяется видео, запечатлевшее необычное выступление на одной из свадеб.

На видео видно, как человек в костюме «Человека-паука» (Спидер-Ман) въезжает в зал торжеств на маленьком велосипеде. Он передвигался на велосипеде перед гостями и продемонстрировал различные танцевальные и шоу-элементы.

Неожиданное выступление привлекло внимание гостей, присутствовавших на свадьбе. Некоторые достали телефоны и начали снимать необычное шоу на видео.

Данный ролик за короткое время распространился в соцсетях и вызвал разные мнения среди пользователей. Одни оценили такое выступление как интересное шоу, добавляющее изюминку в свадебную программу, а другие отметили, что подобные необычные представления становятся новым трендом на свадьбах.

УзбекистанСвадьбаЧеловек-паукСоциальные сетиШоу
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