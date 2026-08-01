Тоттенхэм одержал драматическую победу над Челси в товарищеском матче

·47·Спорт
Тоттенхэм одержал драматическую победу над Челси в товарищеском матче

В предсезонном товарищеском матче на стадионе Аккор в Сиднее Тоттенхэм со счетом 2:1 победил своего принципиального соперника Челси благодаря голу на последних минутах. Как сообщает Goal.com, этот матч в статусе лондонского дерби, несмотря на товарищеский характер, прошел в бескомпромиссной и упорной борьбе. Об этом сообщает портал Goal.com.

Игра началась с яростных атак, и счет был открыт уже на первых минутах. Сандро Тонали поразил ворота соперника и вывел Тоттенхэм вперед. Однако вскоре Эстеван Виллиан восстановил равновесие и сравнял счет, и команды ушли на перерыв при ничейном результате.

Красная карточка и изменение сценария игры

С самого начала второго тайма ситуация на поле резко накалилась. Всего на четвертой минуте второй половины встречи защитник Тоттенхэм Кевин Дансо допустил грубую ошибку, остановив Жуана Педро с нарушением правил. Главный арбитр Алекс Кинг показал защитнику красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Тоттенхэм, вынужденный провести почти половину матча в меньшинстве, полностью ушел в оборону. Челси под руководством Хаби Алонсо полностью завладел инициативой и непрерывно создавал опасные моменты у ворот соперника.

Надежность вратаря и решающий гол

Получившие численное преимущество футболисты Челси пытались изменить счет благодаря усилиям таких лидеров, как Эстеван, Педро и Коул Палмер. Однако вратарь Тоттенхэма Антонин Кински отразил все удары соперника, уберегши свою команду от неминуемых голов.

За десять минут до конца встречи Хаби Алонсо освежил состав, выпустив на поле ряд молодых игроков и летних новичков. Появление таких игроков, как Джош Ачеампонг, Тосин Адарабиойо и Лиам Делап, повлияло на темп атак команды и несколько снизило их преимущество в игре.

А за минуту до окончания матча Ришарлисон воспользовался своим шансом, забив гол с близкого расстояния и принеся победу Тоттенхэму. Таким образом, оставшиеся в меньшинстве шпоры одержали верх над соперником в важном матче в рамках предсезонного турне.

ТоттенхэмЧелсиРишарлисонХаби АлонсоФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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