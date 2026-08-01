Microsoft оптимизирует операционную систему Windows 11 для компьютеров с 8 GB RAM

·45·Технологии
Microsoft оптимизирует операционную систему Windows 11 для компьютеров с 8 GB RAM

На фоне наблюдающегося в мире дефицита ресурсов памяти компания Microsoft приступила к улучшению производительности операционной системы Windows 11 на устройствах с небольшим объемом памяти. Как сообщает издание иксбт.ком, согласно новому плану, опубликованному в официальном блоге компании, до конца текущего года будут приняты меры по повышению эффективности системы для компьютеров с 8 GB и менее оперативной памяти. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время на компьютерах с установленной Windows 11 и 8 GB RAM можно выполнять базовые повседневные задачи, однако в ресурсоемких процессах возникают серьезные трудности. В частности, одновременное открытие нескольких вкладок в браузере негативно влияет на скорость работы системы, что вызывает нарекания у пользователей.

Дефицит памяти и тестирование новых устройств

Недавно анонсированный ноутбук Surface Laptop в версии с 8 GB RAM поступил в продажу по цене 950 долларов. В процессе тестирования данного устройства специалисты столкнулись со снижением производительности даже при выполнении не самых тяжелых задач. Именно такие ситуации, судя по всему, подтолкнули специалистов Microsoft к пересмотру архитектуры операционной системы.

Как поясняют представители компании, запланированный процесс оптимизации направлен на значительное сокращение объема потребления памяти системой Windows. Это гарантирует более быструю, стабильную и отзывчивую работу компьютеров для повседневных пользователей.

Ожидаемые изменения и перспективы

Ожидается, что новые программные решения, разрабатываемые Microsoft, позволят пользователям эффективно использовать имеющиеся устройства без лишних затрат. Учитывая цены на RAM и рыночные требования, важно, чтобы компьютеры с объемом 8 GB еще долго не теряли своей актуальности.

По мнению экспертов, обновления оптимизации, которые будут представлены до конца текущего года, послужат значительному улучшению работы не только устройств Surface, но и миллионов других подобных ноутбуков и настольных компьютеров под управлением Windows 11.

MicrosoftWindows 11RAMТехнологииОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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