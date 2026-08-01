Реал Мадрид и Винисиус Жуниор продолжат переговоры о продлении контракта

Вопрос продления контракта между нападающим мадридского Реала Винисиусом Жуниором и руководством стал одной из главных тем вокруг команды. В настоящее время действующее соглашение бразильского футболиста рассчитано до лета 2027 года, однако стороны пока не могут прийти к единому мнению по условиям нового договора. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания The Athletic, финансовые разногласия между Реалом и представителями игрока сохраняются. Стороны планируют в ближайшие недели вновь сесть за стол переговоров, чтобы внести ясность в этот вопрос.

Трансферный рынок и интерес Арсенала

На фоне неопределенности относительно будущего игрока английский Арсенал внимательно следит за ситуацией. Главный тренер лондонцев Микель Артета лично заинтересован в услугах Винисиуса Жуниора для усиления атакующей линии команды и оценивает возможности побороться за него в трансферное окно.

Согласно источнику, в настоящее время перед бразильским вингером открыты три основные дороги: продлить контракт с Реалом, подождать до лета следующего года и покинуть клуб в статусе свободного агента либо перебраться в Арсенал уже в летнее трансферное окно.

Финансовые требования и клубная политика

Требования Винисиуса Жуниора создают серьезную головную боль для руководства мадридского клуба. Футболист требует финансовый пакет на сумму около 30 миллионов евро, который включает базовую зарплату, бонусы за результаты, а также специальное вознаграждение за продление контракта. Подобного рода соглашений в истории Реала еще не было.

В свою очередь, королевский клуб не намерен отступать от своего строгого потолка зарплат. В то время как клуб не хочет превышать установленный финансовый лимит, представители игрока рассматривают требуемый специальный бонус как единственный способ увеличить доход.

Предстоящие переговоры между сторонами будут иметь решающее значение для принятия окончательного решения. Ожидается, что останется ли Винисиус в Мадриде или отправится в другой чемпионат, прояснится в ближайшие дни.