Свадьба Роналду за 12 миллионов долларов поражает мир

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес вскоре могут официально пожениться. Согласно информации, распространившейся в зарубежных СМИ, долгожданная свадебная церемония пары запланирована на август этого года.

Сообщается, что свадьба пройдет на португальском острове Мадейра. Ожидается, что церемония бракосочетания состоится в соборе Фуншала, а торжественный прием будет организован в одном из самых престижных отелей острова. Это место имеет особое значение для Роналду, так как именно отсюда начались его первые шаги к большому футболу.

Говорится, что на церемонию будут приглашены известные представители мирового спорта и шоу-бизнеса. Среди них упоминаются такие звезды футбола, как Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Зинедин Зидан, Неймар, Винисиус Жуниор, Родриго, Рио Фердинанд, а также знаменитости Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк, Джастин Бибер, Тревис Скотт, Вин Дизель, MrBeast и IShowSpeed.

Одним из моментов, вызывающих наибольший интерес, стали сообщения о том, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор также вошли в список гостей. Если это подтвердится, два известных спортсмена, которые много лет считаются соперниками, могут встретиться за одним столом.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут вместе с 2016 года. Они воспитывают пятерых детей. Пара официально объявила о своей помолвке в прошлом году, и с тех пор поклонники с нетерпением ждут их свадьбы.

Согласно распространяющейся информации, на организацию торжественной церемонии может быть потрачено около 12 миллионов долларов. Если эта цифра подтвердится, эта свадьба может стать одной из самых дорогих и обсуждаемых не только года, но и за последние годы.