Почему кукушка подкладывает яйца в чужие гнезда?

Кукушка — одна из самых необычных птиц в природе. Самой известной ее особенностью, отличающей ее от других птиц, является необычная «стратегия» размножения.

Не строит собственного гнезда. Многие виды кукушек используют для откладывания яиц гнезда других птиц. Самка кукушки тайком подбрасывает яйцо в чужое гнездо, «перекладывая» ответственность за воспитание своего потомства на других птиц.

Птенец может выбросить соперников из гнезда. Вылупившись, пенец кукушки инстинктивно может выбросить из гнезда другие яйца или птенцов. В результате птицы-родители уделяют все свое внимание исключительно птенцу кукушки.

Птенец кукушки может вырасти намного крупнее выкармливающих его птиц. Несмотря на это, «приемные» птицы-родители продолжают неустанно его кормить.

Кукушки широко распространены в различных регионах Европы, Азии и Африки. Некоторые виды с наступлением сезона мигрируют на большие расстояния.

Эту птицу нетрудно узнать по характерному звуку «ку-ку», издаваемому самцом. Даже во многих языках ее название образовано именно на основе подражания этому звуку.

Ее яйцо также обладает своеобразным «маскарадом». Подкладывая яйцо в гнездо другой птицы, самка кукушки может выбрать яйцо с расцветкой и узором, похожими на яйца хозяина. Это снижает вероятность того, что хозяин гнезда заметит чужое яйцо.

По этой причине кукушка привлекает внимание ученых не только своим «ку-ку», но и чрезвычайно сложным и необычным способом размножения в природе.