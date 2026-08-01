Процессоры AMD Zen 6 станут еще лучше для игр благодаря новой технологии

·39·Технологии
Процессоры AMD Zen 6 станут еще лучше для игр благодаря новой технологии

Ожидается, żе процессоры Ryzen на базе архитектуры Zen 6 следующего поколения от компании AMD покажут еще более высокие результаты в играх благодаря передовой технологии распределения межядерной нагрузки. Как сообщает издание Видеокардз со ссылкой на известного программиста и специалиста 1УСМУС (Юрия Бублия), новый подход позволит процессору определять, какие ядра требуют больше мощности, и перераспределять энергетический бюджет ненужных частей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из ключевых частей этой новой технологии является функция КППК (Коллаборативе Прокессор Performance Контрол). Данная функция позволяет операционной системе и встроенному программному обеспечению процессора независимо управлять производительностью каждого отдельного ядра. В частности, с помощью параметра ФлурПерф для каждого ядра устанавливается минимальный уровень производительности.

Перераспределение ресурсов ядер в пользу игр

Большинство современных игр не используют многоядерную архитектуру в полной мере и часто опираются на ограниченное количество ядер. Новая технология работает именно с учетом этого аспекта. Согласно данным, процессор может снизить производительность некоторых ядер до установленного минимального уровня и тем самым направить высвободившуюся энергию и ресурсы на самые важные ядра.

Такая интеллектуальная система управления значительно повышает стабильность в игровом процессе. В частности, основное внимание уделяется улучшению показателя 1% Лов, что помогает снизить падение кадров (статтеры) и неприятные подтормаживания во время игры.

Практические тесты и ожидаемые результаты

Предварительные эксперименты, проведенные специалистами на устройстве Steam Deck, показали, что применение аналогичной функции сразу увеличило частоту кадров 1% Лов на 31,8 процента. Самое интересное, что этот результат был зафиксирован с помощью технически устаревшего чипа в консоли Валве.

Если данная технология будет полноценно внедрена в процессоры Ryzen нового поколения с архитектурой Zen 6, это станет большим шагом вперед для энтузиастов и геймеров. Новые процессоры смогут обеспечить еще более плавный и приятный игровой процесс в играх не только за счет чистой вычислительной мощности, но и благодаря разумному управлению ресурсами.

AMDRyzenZen 6VideocardzПроцессор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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