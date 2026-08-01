Случай, названный колдовством

В социальных сетях распространилось видео, в котором утверждается, что на одну женщину навели порчу (колдовство). На нем запечатлено, как через глаза, нос и горло женщины на старой фотографии пропущены иголки.

В следующих кадрах показывается, что в ровно тех же местах у женщины появились ранения. Эта ситуация вызывает различные домыслы среди пользователей соцсетей.

Некоторые наблюдатели связали происходящее на фото с колдовством. В комментариях осуждаются действия человека, совершившего это. Многие написали, что такое зло вернется к нему самому.

Истинная причина происшествия и то, насколько соответствуют действительности обстоятельства на видео, остаются неизвестными.