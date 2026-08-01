Начала ли спутниковая сеть «Рассвет» подавать сигнал над Украиной?

Создаваемая Россией в качестве альтернативы Starlink спутниковая сеть «Рассвет», возможно, приближается к возможности установления связи над территорией Украины. Согласно анализу украинского военного издания «Милитарный», выведенные на орбиту аппараты в определенные периоды создают «окна» связи, длящиеся более часа.

Однако есть важное отличие: пока речь идет не о действующей бесперебойной интернет-услуге, а об экспертных расчетах, сделанных на основе траектории полета и теоретического охвата спутников.

Сообщается о двукратном ежедневном охвате над Украиной

Украинский специалист по спутниковой связи Владимир Степанец проанализировал орбитальные траектории аппаратов «Рассвет».

По его оценкам, спутники могут формировать относительно стабильное покрытие над территорией Украины по меньшей мере два раза в сутки. Утверждается, что каждый такой период длится более часа.

По словам эксперта, из-за того, что аппараты движутся в виде нескольких цепочек, некоторые районы могут попадать в зону их видимости примерно каждые 90 минут.

Ранее в ходе анализа, когда наблюдалось всего три экспериментальных спутника, каждая возможность связи над Украиной оценивалась примерно в 15–20 минут. Добавление новых аппаратов могло увеличить время теоретического охвата.

Но работа связи пока не подтверждена

Пролет спутника над определенным регионом автоматически не означает, что там работает интернет-связь.

Для этого необходимо:

запуск всех систем связи спутника;

наличие на земле подходящего абонентского устройства;

работа инфраструктуры управления и шлюзов сети;

настройка соответствующих частот и программных систем.

В официальной информации «Бюро 1440» указано, что вторая группа спутников была выведена на орбиту 19 июля, а аппараты установили связь с центром управления. Однако они готовятся к предоставлению услуг и перейдут на расчетную орбиту только после завершения проверок.

Поэтому мнение о том, что «несколько часов связи над Украиной уже обеспечены», правильнее воспринимать не как доказанный факт, а как экспертный орбитальный расчет.

Что за система «Рассвет»?

«Рассвет» — это низкоорбитальная сеть широкополосной связи, создаваемая российской компанией «Бюро 1440». Проект по своим задачам похож на систему Starlink компании SpaceX.

Предполагается, что ее спутники:

будут использовать архитектуру связи 5Г НТН;

передавать данные между аппаратами через лазер;

оснащены плазменными двигателями;

доставлять данные на специальные наземные терминалы на высокой скорости.

23 марта 2026 года на орбиту были выведены первые 16 серийных аппаратов. Позже в открытых данных орбитального наблюдения появилась информация о том, что один из них не смог подняться на заданную высоту и вернулся в атмосферу.

А 19 июля была запущена вторая группа. Компания на этот раз не раскрыла количество выведенных на орбиту аппаратов.

Когда Россия сможет добиться бесперебойной связи?

Согласно официальному плану «Бюро 1440», коммерческий запуск сети намечен на 2027 год. Для обеспечения круглосуточной связи по всему миру планируется вывести на орбиту более 250 аппаратов.

По расчетам Владимира Степанца, если нынешний темп запусков сохранится, к середине 2027 года Россия сможет сформировать непрерывное покрытие над Украиной.

Но этот срок зависит от ряда факторов:

скорости производства новых спутников;

возможностей запуска ракет;

технической надежности аппаратов;

готовности наземных терминалов;

международных санкций и поставок комплектующих.

Поэтому середина 2027 года — это не жестко установленная дата, а прогноз на основе текущих темпов.

Почему это важно для Украины?

Starlink стал важнейшим средством связи для фронтовых подразделений, беспилотников и систем управления в российско-украинской войне. Этот опыт резко повысил военное значение низкоорбитальных спутниковых сетей.

Если «Рассвет» будет запущен полностью, это может дать России следующие возможности:

создание мобильных и резервных каналов связи;

передачу данных при выходе из строя обычных наземных сетей;

соединение военных и гражданских объектов в отдаленных районах;

расширение возможностей управления некоторыми беспилотными системами.

Однако само по себе орбитальное покрытие не означает, что все эти задачи выполнены. Для военного использования требуются специальные терминалы, защищенное программное обеспечение и вся инфраструктура управления.

Еще рано приравнивать к Starlink

«Рассвет» часто называют «российским Starlink». Хотя такое сравнение уместно по задачам, системы в настоящее время неравны по масштабу.

Starlink обладает тысячами активных спутников, мощной производственной базой и широкой наземной инфраструктурой. «Рассвет» же находится лишь на стадии первоначального развертывания, и его коммерческая услуга официально не запущена.

Поэтому говорить о том, что Россия создала полноценно работающую альтернативу Starlink, пока рано. Но стремительное развитие проекта делает его технологическим фактором и фактором безопасности, который нельзя игнорировать.

Главный вывод

Согласно анализу украинского специалиста, спутники «Рассвет» начали формировать более плотное орбитальное покрытие над Украиной, чем раньше. Отдельные возможности связи могут длиться более часа и повторяться несколько раз в сутки.

Тем не менее, пока это не означает, что Россия наладила реально работающий спутниковый интернет на территории Украины. Информация опирается на экспертную оценку орбитальных траекторий, а оператор лишь подтвердил, что работы по развертыванию и проверке аппаратов продолжаются.

Теперь главный вопрос — сможет ли Россия вовремя вывести на орбиту запланированные сотни аппаратов и превратить «Рассвет» в реальную систему непрерывной связи? Оставляйте свои предположения в комментариях!