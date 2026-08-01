В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных

В Узбекистане вводится новый порядок системы идентификации, регистрации и отслеживания животных. С 7 августа текущего года животные, содержащиеся и (или) разводимые физическими или юридическими лицами на территории страны, в установленном порядке подлежат обязательной идентификации и официальной регистрации. Это требование закреплено в законе «Об идентификации, регистрации и отслеживании животных», принятом 6 августа 2025 года.

В соответствии с законом, уполномоченным государственным органом в данной сфере определен Комитет ветеринарии и развития животноводства, который организует работы по учету, идентификации и отслеживанию животных.

В документе также установлены точные сроки идентификации и регистрации животных. В частности:

крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды — через 14 дней после рождения;

лошади — через 4 месяца после рождения;

свиньи — через 1 месяц после рождения;

собаки и кошки — через 3 месяца после рождения.

При этом по истечении указанных сроков животные должны быть идентифицированы и поставлены на государственный учет не позднее чем через 1 месяц.

Согласно закону, животные, ввозимые в Узбекистан с целью содержания или разведения, также подлежат идентификации в течение 21 дня со дня их ввоза на территорию страны.

Кроме того, установлено, что в случае убоя, падежа, смерти, уничтожения или вывоза за пределы страны животных, содержащихся или разводимых на территории Узбекистана, они подлежат снятию с учета в течение 7 дней.

Как отмечается в законе, мероприятия, связанные с идентификацией, регистрацией и отслеживанием животных, финансируются за счет собственных средств владельцев животных, благотворительных пожертвований, средств Государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.

В то же время порядок идентификации и регистрации без взимания платы с владельцев животных и его этапы должны быть отдельно утверждены Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

А вторая часть статьи 12 данного закона вступает в силу с 1 января 2028 года. Согласно ей, владельцы животных будут обязаны строго соблюдать требования законодательства, обращаться в уполномоченный государственный орган в электронном или прямом виде для идентификации, регистрации и снятия с учета своих животных в установленные сроки.

Кроме того, обязательной является перерегистрация животного в случае смены его владельца. Также не допускается содержание или разведение неидентифицированных и незарегистрированных животных.

Согласно закону, владельцы животных обладают и другими предусмотренными законодательством правами, а также обязаны выполнять возложенные на них дополнительные обязанности.