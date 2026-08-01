«Лондонское дерби»: «Тоттенхэм» на 90+2-й минуте вырвал победу у «Челси»

В предсезонном товарищеском матче, прошедшем в австралийском Сиднее, болельщики стали свидетелями настоящего накала и драмы Английской Премьер-лиги. В поединке между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», состоявшемся на знаменитом стадионе «Австралия», оставшиеся в меньшинстве «шпоры» вырвали победу на последних секундах.

Эта игра, привлекшая внимание миллионов фанатов «аристократов» и «шпор», завершилась со счетом 1:2 и вошла в историю как одно из самых напряженных противостояний турне.

1. Быстрые голы и громкий дебют: ответ Тонали и Эстевао

Встреча началась с первых минут на высоком темпе и под знаком острых атак. Несмотря на статус предсезонной подготовки, оба лондонских клуба предложили бескомпромиссную борьбу на поле.

17-я минута (0:1): Новичок «Тоттенхэма», полузащитник Сандро Тонали продемонстрировал свое мастерство уже в дебютных матчах за клуб. Быстрая атака и точный удар позволили Тонали открыть счет и вывести «шпор» вперед.

21-я минута (1:1): «Челси» ответил на этот гол очень быстро. Талантливый бразильский нападающий Эстевао воспользовался ошибкой защитников соперника, восстановил равновесие и записал на табло счет 1:1.

Первый тайм таким образом завершился боевой ничьей и наэлектризованным темпом.

2. Напряжение на поле: красная карточка Дансо и воля «Тоттенхэма»

С началом второго тайма сценарий игры круто изменился. На 49-й минуте защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо за грубый фол был напрямую удален арбитром с поля.

Подопечные Анге Постекоглу, оставшиеся в меньшинстве, были вынуждены более 40 оставшихся минут играть организованно в обороне и уповать на контратаки. «Челси» же, несмотря на численное превосходство, испытывал трудности со вскрытием обороны соперника.

3. Драма на 90+2-й минуте: решающий удар Ришарлисона

В то время как все ожидали ничейного исхода, в компенсированное арбитром время «Тоттенхэм» проявил подлинное мужество.

Проведенную на 90+2-й минуте стремительную контратаку точным ударом завершил бразильский форвард Ришарлисон, поразивший ворот «аристократов» и принесший своей оставшейся вдесятером команде драматическую победу.

Протокол товарищеской встречи:

«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2

Голы: Сандро Тонали 17' (0:1), Эстевао 21' (1:1), Ришарлисон 90+2' (1:2).

Удаление: Кевин Дансо 49' («Тоттенхэм»).

Место проведения: Стадион «Австралия» (Сидней).

4. Итоги прошлого сезона и первые экзамены нового сезона

Для обоих клубов эта игра стала важным фундаментом для проверки своей готовности перед стартом новой кампании. По итогам прошлого сезона 2024/2025:

«Челси» ограничился 10-м местом в турнирной таблице, набрав 52 очка.

«Тоттенхэм» провел сложный сезон и остался на 17-й строчке с 41 очком.

В первом туре нового сезона Английской Премьер-лиги «синие» 24 августа сыграют в гостях с «Фулхэмом». «Шпоры» же 22 августа отправятся на выезд к «Брентфорду».

Заключение

«Лондонское дерби» в Сиднее в очередной раз доказало, что предсезонные матчи носят далеко не просто товарищеский характер. Если вырвавший победу в меньшинстве «Тоттенхэм» показал ментальную готовность к новому сезону, то для «Челси» неспособность извлечь выгоду из численного преимущества стала важным тревожным сигналом перед будущими матчами.

А как вы думаете, смогут ли «Челси» и «Тоттенхэм» пробиться в топ-четверку в новом сезоне АПЛ? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!