Риск делает детей сильнее

·0·Для жизни
Риск делает детей сильнее

Детские площадки обычно рассматриваются как места, созданные для того, чтобы развлечь детей и обеспечить их безопасность, сообщает МСН.

Горки, качели и лазалки на них часто располагаются упорядоченно и предсказуемо. Однако эксперты отмечают, что такой подход не всегда является самым правильным. По их мнению, дети лучше развиваются, когда им дают свободу, новизну, время и немного неопределенности. Поэтому некоторые специалисты стремятся показать преимущества хаотичных и приключенческих игровых площадок.

Вместо полного устранения всех рисков, хорошая игровая среда позволяет детям проявлять творческий подход, тренировать самоконтроль и уверенность в себе. Такие игры также помогают детям общаться с другими, учиться сотрудничеству и укреплять социальные связи. По этой причине контролируемый риск играет важную роль в жизни ребенка.

Он формирует их независимое мышление, смелость и навыки решения проблем.

ДетиВоспитаниеПсихологияИгрыРазвитие
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивленыКак готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивленыВчера, 11:56Названы самые полезные для сердца фрукты и овощиНазваны самые полезные для сердца фрукты и овощи10.06, 17:045 опасных продуктов для здоровья в сильную жару5 опасных продуктов для здоровья в сильную жару10.06, 10:38Растет ли Эйфелева башня летом? Научная правда раскрытаРастет ли Эйфелева башня летом? Научная правда раскрыта09.06, 16:19Ученые заново изучают причины быстрого течения времениУченые заново изучают причины быстрого течения времени06.06, 15:46Переводы с карты на карту в Узбекистане: самый выгодный и бесплатный способПереводы с карты на карту в Узбекистане: самый выгодный и бесплатный способ05.06, 17:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Для жизни новости

Почему макадамия — один из самых дорогих орехов в мире
Почему макадамия — один из самых дорогих орехов в мире
Насколько полезно пить стакан теплой воды натощак по утрам?
Насколько полезно пить стакан теплой воды натощак по утрам?
Выявлены опасные для печени и сердца сочетания продуктов
Выявлены опасные для печени и сердца сочетания продуктов
Почему укусы только самок комаров удивляют многих
Почему укусы только самок комаров удивляют многих
Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены
Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены
11 самых важных способов защиты от жары
11 самых важных способов защиты от жары
Можно ли детям пить чай
Можно ли детям пить чай
Можно ли победить стресс всего за 5 минут? Ученые дали ответ
Можно ли победить стресс всего за 5 минут? Ученые дали ответ