Google закрыла функцию искусственного интеллекта в Google Эарт всего через день после презентации

Компания Google полностью закрыла новую функцию в картографическом приложении Google Эарт всего через день после ее добавления, которая позволяла создавать фальшивые изображения с помощью искусственного интеллекта. Это новшество вызвало резкую критику среди интернет-пользователей и журналистов, которые подчеркнули, что оно может создать почву для распространения фейков и дезинформации. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, запущенная в четверг функция позволяла пользователям внедрять различные вымышленные изображения на спутниковые снимки в Google Эарт с помощью генератора искусственного интеллекта под названием Нано Банана 2. В официальном заявлении компании говорилось, что эта возможность создана для творческого подхода к географии.

Однако специалисты и представители СМИ сразу заметили, какие опасности таит в себе этот инструмент. В частности, журналист BBC иронично оценил это новшество, подчеркнув, что Google Эарт является одним из самых надежных источников визуальных доказательств в мире, а такой инструмент неизбежно будет использован злоумышленниками для распространения ложной информации.

Критика и проблемы безопасности

Фактически с помощью данной функции можно было накладывать изображения, созданные по любому текстовому запросу, поверх реальных карт. Ожидалось, что это приведет к увеличению потока геопространственного фальшивого контента в сети. Критики резко осудили наличие таких открытых возможностей на фундаментальных платформах, подобных Google Эарт, так как это вводит общественность в заблуждение.

После столь резких возражений компания приняла оперативное решение и временно приостановила работу спорной функции. По заявлению представителей Google, хотя некоторые геопространственные эксперты использовали этот инструмент в полезных целях, было зафиксировано распространение скриншотов поддельных изображений, нарушающих политику компании.

В настоящее время Google объявила, что отозвала эту функцию из приложения Google Эарт и работает над усилением мер безопасности. Ожидается, что компания продолжит совершенствование системы только после установки надежных защитных барьеров.

По мнению специалистов, в эпоху искусственного интеллекта большинство изображений в интернете можно изменять с чрезвычайной легкостью. Теперь для создания дезинформации не обязательно быть профессионалом в Фотошоп, для этого достаточно любого АИ-генератора изображений, и это остается одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед технологическими гигантами.