В Алжире перевернулся автобус, погибли десятки людей

·45·Мир
В Алжире перевернулся автобус, погибли десятки людей

Крупное дорожно-транспортное происшествие в алжирской провинции Бумердес привело к многочисленным жертвам. В результате съезда с дороги и опрокидывания пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 25 человек, еще 44 гражданина получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Сообщается, что трагедия произошла 1 августа на территории провинции Бумердес, расположенной на севере страны. Согласно официальным данным, пассажирский автобус, следовавший из провинции Сетиф, по пока не установленным причинам съехал с дороги и перевернулся.

По информации Службы гражданской обороны Алжира, в результате аварии погибли не менее 25 человек, еще 44 человека были доставлены в больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Ответственные ведомства начали официальное расследование для выяснения причин катастрофы.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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