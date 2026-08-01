Гигантская акула у берегов Нью-Йорка удивила ученых

·446·Мир
Гигантская акула у берегов Нью-Йорка удивила ученых

Появившаяся у берегов Нью-Йорка гигантская акула-мако вновь привлекла внимание ученых и любителей морской фауны. Крупный хищник длиной почти 12 футов (3,6 метра) получил прозвище «Шаркзилла», и вокруг Лонг-Айленда появились сообщения о его нападениях на ряд крупных морских обитателей.

Сообщается, что эта гигантская акула-мако напала на горбатого кита, проплывавшего недалеко от Монтока, оставив на его теле след от укуса длиной почти 2 фута. Она также набросилась на серого тюленя, оставив глубокую рану размером 22 дюйма на его теле. С этой же акулой связывают и нападения на тунца весом 400 фунтов в том же районе. Об этом было рассказано в документальной программе «Шаркзилла Такес Нью-Йорк», подготовленной телеканалом Дисковерй Чаннел.

Морской биолог Крейг О’Коннелл отметил, что столь масштабные ранения могут быть важным признаком того, что в последние годы крупные акулы-мако снова возвращаются к берегам Нью-Йорка.

В программе было выдвинуто еще одно интересное предположение. По мнению ученого, 15 тысяч бочек с ядерными отходами, захороненными в Гудзоновом каньоне в конце 1960-х годов, и последовавшие за этим радиоактивные утечки могли оказать влияние на морских обитателей. Он заявил, что такое воздействие вполне могло вызвать генетические изменения и необычный рост у некоторых животных.

«Если животные подвергаются воздействию радиоактивных отходов, это может привести к генетическим мутациям и необычному росту. Если у этого хищника произошли такие изменения, он может быть быстрее, сильнее и опаснее», — сказал О'Коннелл.

После этого специалисты начали работы по поиску «Шаркзиллы», установке на нее специальной метки, а также взятию образцов тканей для проверки на радиоактивность.

Ученый отметил, что воды у берегов Нью-Йорка некогда славились гигантскими акулами-мако. Позже в результате чрезмерного вылова они практически исчезли. Однако нынешние наблюдения показывают, что крупные акулы снова возвращаются в этот регион.

По итогам проверок был пролит свет на главный вопрос. Анализы показали отсутствие каких-либо следов радиоактивности у «Шаркзиллы». Специалисты подчеркнули, что она, вероятно, является беременной акулой-мако, а ее крупные размеры, а также способность очень быстро и мощно охотиться обусловлены ее естественными особенностями.

Нью-ЙоркШаркзиллаDiscovery ChannelКрейг О'КоннеллГудзонский каньон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Фурй!Сегодня, 10:08Спасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСпасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажаСегодня, 09:01«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретом«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретомСегодня, 07:21В Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеВ Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дорогеСегодня, 05:3720-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентомСегодня, 05:33Россиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаРоссиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенкаСегодня, 05:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу