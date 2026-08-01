Гигантская акула у берегов Нью-Йорка удивила ученых

Появившаяся у берегов Нью-Йорка гигантская акула-мако вновь привлекла внимание ученых и любителей морской фауны. Крупный хищник длиной почти 12 футов (3,6 метра) получил прозвище «Шаркзилла», и вокруг Лонг-Айленда появились сообщения о его нападениях на ряд крупных морских обитателей.

Сообщается, что эта гигантская акула-мако напала на горбатого кита, проплывавшего недалеко от Монтока, оставив на его теле след от укуса длиной почти 2 фута. Она также набросилась на серого тюленя, оставив глубокую рану размером 22 дюйма на его теле. С этой же акулой связывают и нападения на тунца весом 400 фунтов в том же районе. Об этом было рассказано в документальной программе «Шаркзилла Такес Нью-Йорк», подготовленной телеканалом Дисковерй Чаннел.

Морской биолог Крейг О’Коннелл отметил, что столь масштабные ранения могут быть важным признаком того, что в последние годы крупные акулы-мако снова возвращаются к берегам Нью-Йорка.

В программе было выдвинуто еще одно интересное предположение. По мнению ученого, 15 тысяч бочек с ядерными отходами, захороненными в Гудзоновом каньоне в конце 1960-х годов, и последовавшие за этим радиоактивные утечки могли оказать влияние на морских обитателей. Он заявил, что такое воздействие вполне могло вызвать генетические изменения и необычный рост у некоторых животных.

«Если животные подвергаются воздействию радиоактивных отходов, это может привести к генетическим мутациям и необычному росту. Если у этого хищника произошли такие изменения, он может быть быстрее, сильнее и опаснее», — сказал О'Коннелл.

После этого специалисты начали работы по поиску «Шаркзиллы», установке на нее специальной метки, а также взятию образцов тканей для проверки на радиоактивность.

Ученый отметил, что воды у берегов Нью-Йорка некогда славились гигантскими акулами-мако. Позже в результате чрезмерного вылова они практически исчезли. Однако нынешние наблюдения показывают, что крупные акулы снова возвращаются в этот регион.

По итогам проверок был пролит свет на главный вопрос. Анализы показали отсутствие каких-либо следов радиоактивности у «Шаркзиллы». Специалисты подчеркнули, что она, вероятно, является беременной акулой-мако, а ее крупные размеры, а также способность очень быстро и мощно охотиться обусловлены ее естественными особенностями.