Индекс Вентурес привлекла 2 миллиарда долларов для трех новых фондов

·44·Технологии
Индекс Вентурес привлекла 2 миллиарда долларов для трех новых фондов

Известный венчурный фонд Индекс Вентурес успешно завершил очередной раунд финансирования и объявил о привлечении в общей сложности 2 миллиардов долларов в рамках трех новых фондов. Этот шаг наглядно демонстрирует финансовую стабильность компании в условиях жесткой конкуренции на венчурном рынке, а также ее высокий авторитет среди инвесторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, компания с тридцатилетней историей планирует направить вновь привлеченные средства на проекты на различных стадиях. В частности, для проектов на посевной (сид) стадии выделено 400 миллионов долларов, а для основного венчурного фонда — 900 миллионов долларов. Кроме того, Индекс Вентурес добавила еще 700 миллионов долларов в фонд роста объемом 1,5 миллиарда долларов, созданный в 2024 году. В результате общий доступный капитал компании достиг 3,5 миллиарда долларов.

Успешные инвестиции и позиции на рынке

Этот крупный объем капитала был привлечен после того, как два года назад Индекс Вентурес собрала 2,3 миллиарда долларов через два фонда. В отличие от некоторых других венчурных компаний, Индекс старается не раздувать размеры своих фондов чрезмерно. Тем не менее, организация продолжает выделяться на рынке благодаря сильным показателям последних лет.

Большим успехом для фонда в начале текущего года стала продажа портфельной компании Индекс — стартапа в сфере безопасности Виз — корпорации Alphabet за 32 миллиарда долларов. Как сообщает агентство Reuters, Индекс инвестировала в Виз еще на сид-стадии и стала ее крупнейшим внешним акционером с 12-процентной долей. Стоимость этой доли оценивается примерно в 3,8 миллиарда долларов.

Искусственный интеллект и перспективные направления

В последнее время в деятельности фонда особое внимание уделяется современным технологиям, в частности сферам искусственного интеллекта и робототехники. Индекс Вентурес также участвовала в качестве раннего инвестора в процессе первичного размещения акций (IPO) компании Фигма в прошлом году.

В настоящее время в портфель компании входят ряд передовых технологических стартапов. Среди них — робототехническая компания Фйсикал Intelligence, платформа для AI инференке Фиреворкс AI, а также разработчик модели искусственного интеллекта Anthropic. Примечательно, что Индекс Вентурес инвестировала в Anthropic в сентябре прошлого года, когда компания привлекала капитал при оценке в 183 миллиарда долларов.

Расширение базы новых фондов предоставит Индекс Вентурес возможность сохранить лидирующие позиции на рынке перспективных технологий и искусственного интеллекта, а также поддержать самые инновационные проекты по всему миру.

Index VenturesВенчурный капиталТехнологииИскусственный интеллектИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungВ Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungСегодня, 07:58Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Сегодня, 07:28Агенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыАгенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыСегодня, 03:59Компания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовКомпания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовСегодня, 03:25Новый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияНовый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияСегодня, 03:24Эпоха молодых основателей в Кремниевой долине: возможности и жесткие требованияЭпоха молодых основателей в Кремниевой долине: возможности и жесткие требованияСегодня, 03:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно