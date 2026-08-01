Индекс Вентурес привлекла 2 миллиарда долларов для трех новых фондов

Известный венчурный фонд Индекс Вентурес успешно завершил очередной раунд финансирования и объявил о привлечении в общей сложности 2 миллиардов долларов в рамках трех новых фондов. Этот шаг наглядно демонстрирует финансовую стабильность компании в условиях жесткой конкуренции на венчурном рынке, а также ее высокий авторитет среди инвесторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, компания с тридцатилетней историей планирует направить вновь привлеченные средства на проекты на различных стадиях. В частности, для проектов на посевной (сид) стадии выделено 400 миллионов долларов, а для основного венчурного фонда — 900 миллионов долларов. Кроме того, Индекс Вентурес добавила еще 700 миллионов долларов в фонд роста объемом 1,5 миллиарда долларов, созданный в 2024 году. В результате общий доступный капитал компании достиг 3,5 миллиарда долларов.

Успешные инвестиции и позиции на рынке

Этот крупный объем капитала был привлечен после того, как два года назад Индекс Вентурес собрала 2,3 миллиарда долларов через два фонда. В отличие от некоторых других венчурных компаний, Индекс старается не раздувать размеры своих фондов чрезмерно. Тем не менее, организация продолжает выделяться на рынке благодаря сильным показателям последних лет.

Большим успехом для фонда в начале текущего года стала продажа портфельной компании Индекс — стартапа в сфере безопасности Виз — корпорации Alphabet за 32 миллиарда долларов. Как сообщает агентство Reuters, Индекс инвестировала в Виз еще на сид-стадии и стала ее крупнейшим внешним акционером с 12-процентной долей. Стоимость этой доли оценивается примерно в 3,8 миллиарда долларов.

Искусственный интеллект и перспективные направления

В последнее время в деятельности фонда особое внимание уделяется современным технологиям, в частности сферам искусственного интеллекта и робототехники. Индекс Вентурес также участвовала в качестве раннего инвестора в процессе первичного размещения акций (IPO) компании Фигма в прошлом году.

В настоящее время в портфель компании входят ряд передовых технологических стартапов. Среди них — робототехническая компания Фйсикал Intelligence, платформа для AI инференке Фиреворкс AI, а также разработчик модели искусственного интеллекта Anthropic. Примечательно, что Индекс Вентурес инвестировала в Anthropic в сентябре прошлого года, когда компания привлекала капитал при оценке в 183 миллиарда долларов.

Расширение базы новых фондов предоставит Индекс Вентурес возможность сохранить лидирующие позиции на рынке перспективных технологий и искусственного интеллекта, а также поддержать самые инновационные проекты по всему миру.