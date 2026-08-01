В одном из домов найдены семь обугленных тел, полиция выясняет причины

В одном из домов, расположенных в провинции Каньяр на юге Эквадора, были найдены обугленные тела семи человек. Об этом сообщает КБС Невс со ссылкой на официальные лица страны. Отмечается, что из-за роста уровня преступного насилия в регионе действует режим чрезвычайного положения.

Сообщается, что тела были обнаружены 28 июля в доме в городке Ла-Тронкаль. У двоих погибших руки и ноги были связаны проволокой, а снаружи дома был обнаружен сгоревший автомобиль. Возраст жертв составляет от 21 до 30 лет. По предварительным данным, инцидент может быть связан с борьбой за территории между преступными группировками.

По данным следователей, на стенах дома были оставлены надписи «Земля волков» и «Волки активны». Эти надписи могут быть связаны с одной из крупнейших наркоторговых и вымогательских банд Эквадора — «Лос-Лобос» («Волки»). Данная группировка в сентябре 2025 года была признана США террористической организацией.

Специалисты отмечают, что за последние годы Эквадор из одной из самых безопасных стран Южной Америки превратился в ключевой транзитный пункт контрабанды кокаина. Около 70 процентов кокаина, производимого в Колумбии и Перу, перевозится через Эквадор.

Согласно официальным данным, в 2025 году жертвами насилия в стране стали более 9200 человек. При этом при поддержке США продолжаются широкомасштабные операции против организованной преступности. Однако, как подчеркивают официальные лица, кровавые инциденты, связанные с преступными бандами, пока не прекратились.