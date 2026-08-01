Компания Amazon увеличила бюджет на проекты в области искусственного интеллекта на 860 процентов

Стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта создает неожиданные финансовые проблемы для крупных корпораций. Как сообщает издание Финанкиал Тимес, компания Amazon потратила огромные средства на использование инструментов искусственного интеллекта во внутренних проектах, в результате чего резко превысила установленный бюджет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В частности, проект на маркетплейсе, предназначенный для автоматического сопоставления данных авторов с карточками товаров, обошелся компании в 1,8 миллиона долларов. Для этой задачи использовалась модель Claude Соннет от компании Anthropic, причем выяснилось, что этот показатель оказался ровно на 860 процентов больше первоначально утвержденного бюджета.

Отсутствие контроля и скрытые расходы

Ситуацию усугубило то, что этот финансовый разрыв заметили не сразу. Чрезмерно высокие расходы обнаружились только спустя пять месяцев, и самое обидное то, что, несмотря на затраты стольких средств, сам проект в итоге так и не был внедрен на практике.

По данным Финанкиал Тимес, подобные случаи были не единичным исключением. При разработке инструмента финансового аудита компания потратила дополнительные 541 тысячу долларов сверх ожидаемого, а на проект с использованием искусственного интеллекта, направленный на оптимизацию логистических процессов, — почти 134 тысячи долларов лишних средств.

Внутренняя критика и смена подхода

Инженеры Amazon на закрытом совещании внутри компании охарактеризовали подобные ситуации как «катастрофически дорогие». Один из сотрудников особо подчеркнул, что заранее точно оценить реальные затраты на проекты в сфере искусственного интеллекта крайне сложно.

После этого руководство Amazon приняло решение закрыть внутренний рейтинг КироРанк, который поощрял сотрудников к активному использованию агентов искусственного интеллекта. Теперь руководство компании призывает своих сотрудников «не применять искусственный интеллект просто ради него самого».

В сложившихся условиях растущие расходы вынудили корпорацию пересмотреть свои подходы к использованию передовых технологий. В свою очередь, представители Amazon заявили, что данные, приведенные в издании Финанкиал Тимес, основаны лишь на отдельных частных случаях и не отражают в полной мере то, как большинство команд применяет искусственный интеллект во внутренних процессах.