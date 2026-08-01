Продажи консолей PlayStation 5 приближаются к отметке в 100 миллионов

Согласно последнему финансовому отчету, опубликованному компанией Sony, общее количество продажных по всему миру консолей PlayStation 5 достигло 95,3 миллиона штук. В настоящее время это устройство занимает достойное место в рейтинге самых продаваемых игровых приставок в истории и в ближайшее время ожидается преодоление новых рубежей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Тем не менее, показатели за последний финансовый период показали некоторое снижение. По данным иксбт.ком, в прошлом квартале было продано всего 1,6 миллиона штук PlayStation 5, что на 36 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Факторы будущего роста и рыночные тенденции

По мнению специалистов, в ближайшем будущем в продажах консолей снова может наблюдаться рост. Главной причиной этого называется ожидаемый в скором времени релиз проекта GTA VI . Эта долгожданная игра, без сомнения, побудит миллионы пользователей приобрести консоли нового поколения.

Также растет доля цифрового контента. За отчетный период продажи цифровых копий игр составили 82 процента от общего объема. Напомним, ранее сообщалось, что Sony планирует прекратить выпуск дисков для новых игр начиная с 2028 года.

Место в историческом рейтинге и будущие рубежи

В настоящее время PlayStation 5 занимает восьмое место в рейтинге самых продаваемых приставок всех времен. Ей удалось превзойти результат предшественника ПС3 (87,4 миллиона), однако она пока отстает от консоли Вии (101,63 миллиона штук).

Для поднятия на более высокую ступень в рейтинге компании Sony требуется продать еще более 6 миллионов устройств. После этого рубежа следующие места занимают другие представители семейства PlayStation — оригинальная PlayStation (102,49 миллиона штук) и проданная тиражом 117,2 миллиона экземпляров ПС4.