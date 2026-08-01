Легендарный трек Винамп: музыкальный плеер нового поколения выйдет в 2027 году

Легендарный плеер Винамп, добившийся беспрецедентной популярности среди пользователей ПК в начале 2000-х годов, вскоре вернется на рынок в совершенно новом формате. Как сообщает издание иксбт.ком, авторы проекта планируют представить его не просто как приложение, а как современный онлайн-сервис с расширенными возможностями. Ожидается, что этот шаг станет важным стратегическим шагом на пути возрождения классического бренда в эпоху цифрового стриминга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Сообщается, что Винамп Плаер нового поколения официально выйдет в первом полугодии 2027 года. По предварительным данным, данный продукт подарит пользователям совершенно новый опыт прослушивания. Главная цель — полностью адаптировать музыкальный плеер под требования современной эпохи стриминга и сделать его еще более удобным.

Стратегическое партнерство с Дизер

Для реализации этих масштабных планов компания Винамп заключила соглашение о стратегическом партнерстве с популярным сервисом Дизер. Согласно официальному пресс-релизу, Дизер станет основным технологическим партнером в обеспечении стабильной работы музыкального плеера нового поколения. Это сотрудничество значительно расширит технические возможности проекта.

По условиям партнерства, Дизер предоставит в распоряжение Винамп свою технологию потоковой передачи музыки и огромный глобальный музыкальный каталог. В результате Винамп получит возможность запустить под своим брендом специальную службу подписки. Это откроет пользователям путь к прослушиванию не только старых любимых треков, но и миллионов новых композиций со всего мира прямо внутри приложения.

Синтез локальных файлов и потокового режима

Новый Винамп Плаер будет представлен как специальное программное обеспечение, а сервисы нового поколения будут полностью интегрированы в его интерфейс. Благодаря техническим решениям пользователи смогут продолжать использовать плеер как прежде, запуская локальные аудиофайлы на устройстве.

В то же время будет доступен и современный потоковый режим, что обеспечит идеальное сочетание этих двух подходов. По мнению специалистов, объединение простоты прошлого и безграничных возможностей современного интернета поможет вернуть бренду Винамп миллионы старых фанатов, а также привлечь внимание молодого поколения.