Цена видеокарты Intel Арк Б580 упала ниже 300 долларов

·64·Технологии
Цена видеокарты Intel Арк Б580 упала ниже 300 долларов

В то время как цены на графические адаптеры на мировом рынке снова начали расти и, как ожидается, продолжат дорожать в ближайшем будущем, модель Intel Арк Б580, напротив, дешевеет. Как сообщает издание иксбт.ком, данное устройство уже успело превратиться в одно из самых выгодных предложений по соотношению объема памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эта современная видеокарта оснащена 12 GB памяти ГДДР6, работающей на базе 192-битной шины. Благодаря таким техническим характеристикам устройство способно демонстрировать гораздо более стабильные и высокие результаты по сравнению с конкурентами в разрешениях выше Фулл ХД.

Динамика цен и конкуренция

Если на рынке США цена этой видеокарты снизилась до 290 долларов, то в европейских странах ее можно найти по еще более выгодной цене — дешевле 280 евро. Эта ситуация привлекает внимание специалистов тем, что происходит вопреки общим рыночным тенденциям.

Примечательно, что модель RTX 3060 с теми же 12 GB памяти, но повторно выпущенная в продажу, в настоящее время оценивается дороже. При этом она не только обеспечивает заметно более низкую производительность, но и не поддерживает функцию генерации кадров.

На фоне общего подорожания на рынке удешевление Intel Арк Б580 создает благоприятные возможности для покупателей. Особенно привлекательным этот выбор становится для пользователей, ищущих высокую производительность и современные технологии в сред ценовом сегменте.

IntelВидеокартаТехнологииЦенаКомпьютер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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