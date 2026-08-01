Индия превращается в прибыльный рынок мобильных приложений

Годами Индия оставалась крупнейшим в мире рынком загрузок приложений, однако зарабатывать там было одной из самых сложных задач. Тем не менее, согласно сообщениям со ссылкой на иксбт.ком, эта ситуация начала меняться, и индийские потребители тратят больше средств на AI, развлечения и другие премиальные приложения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Опираясь на новый отчёт аналитической компании Сенсор Товер, сообщается, что во втором квартале текущего года рынок мобильных приложений Индии зафиксировал рекордный показатель потребительских расходов, составивший 345 миллионов долларов. Это на 35 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты отмечают, что данный рост обеспечивается не столько играми, сколько генеративным AI, стримингом и приложениями для продуктивности.

Роль цифровых платежей и подписок

Данный рекордный показатель опирается на общую тенденцию роста монетизации приложений. Как сообщил аналитик Сенсор Товер Ив Чен изданию TechCrunch, доход на одну загрузку в Индии вырос более чем в два раза за последние три с половиной года, в то время как объём квартальных загрузок стабильно держится на уровне около 6,3 миллиарда с 2023 года.

Такие позитивные изменения обусловлены широким внедрением цифровых платежей, в частности Единого платежного интерфейса (УПИ), позволяющего пользователям переводить деньги напрямую с банковских счетов, а также цифровых кошельков. Эти системы снизили барьеры для покупок внутри приложений и укрепили позитивное отношение пользователей к цифровым сервисам и подпискам.

Темпы глобального роста

Согласно представленным данным, эта тенденция ярко выделяется и в глобальном масштабе. Во втором квартале среди крупных рынков приложений Индия стала страной с самыми высокими темпами роста доходов. Для сравнения, в Мексике этот показатель составил 30 процентов, в Турции — 25 процентов, в то время как доход от рынка приложений в США за этот период сократился на 3 процента.

Тем не менее, Индия всё ещё значительно отстает от зрелых рынков. В частности, доход на одну загрузку в США составляет примерно 4,60 доллара, в Южной Корее — 3,90 доллара, а в Японии — 6,10 доллара. В Индии же этот показатель пока находится на значительно более низком уровне.

Доля AI и неигровых приложений

Тем не менее, по мнению специалистов, траектория развития важнее абсолютных показателей. Устойчивый рост доходов свидетельствует о наличии больших возможностей для долгосрочной перспективы в будущем. В частности, генеративный AI стал одним из наиболее динамично развивающихся направлений.

По данным Сенсор Товер, во втором квартале приложения ChatGPT от OpenAI и Claude, созданное Anthropic, совместно обеспечили почти 83 процента доходов от АИ-приложений в Индии. Кроме того, основная часть общего дохода от приложений в стране пришлась на неигровые приложения, составив 68 процентов в первой половине текущего года.