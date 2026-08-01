В Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине Дамас

В Ферганской области выявлен еще один случай грубого нарушения правил перевозки детей. В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы безопасности дорожного движения, выяснилось, что в автомобиле Дамас, остановленном в Ташлакском районе, незаконно перевозились 28 детей.

Как сообщили ответственные ведомства, данный инцидент был зафиксирован на территории схода граждан махалли Турват Ташлакского района. В ходе проверки также было установлено, что пятеро детей находились на переднем сиденье автомобиля. Как специалисты, подобные ситуации создают огромную угрозу для жизни и здоровья детей в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Отмечается, что родителям и водителям неоднократно разъяснялись правила перевозки детей в транспортных средствах и выдавались предупреждения. Несмотря на это, подобные правонарушения в некоторых регионах все еще происходят довольно часто.

По данному факту в отношении водителя был оформлен административный протокол на основании статьи 128-8 Кодекса об административной ответственности. Кроме того, ему начислено 0,3 штрафного балла.