Эксперты предупредили: открытые окна увеличивают расход топлива автомобиля

Многие водители предпочитают выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами, чтобы сэкономить топливо. Однако эксперты отмечают, что этот метод, наоборот, приводит к большим расходам и создает риски для здоровья.

При открытых окнах нарушается аэродинамика автомобиля. Воздушные потоки создают турбулентность, которая препятствует движению транспортного средства. В результате автомобиль тратит больше энергии на поддержание скорости, и расход топлива увеличивается.

Согласно исследованиям, езда с открытыми окнами на скорости 120 км/ч увеличивает расход топлива примерно на 0,5 литра. В некоторых случаях это может быть даже дороже, чем использование кондиционера. На скорости ниже 90 км/ч дополнительный расход менее заметен.

Специалисты также подчеркивают, что длительный простой кондиционера может привести к техническим проблемам. Компрессор, конденсатор и другие детали системы работают за счет постоянной циркуляции фреона и масла. При длительном неиспользовании масло высыхает, система может потерять герметичность, а внутри может появиться коррозия.

Кроме того, в неиспользуемом кондиционере могут появиться неприятные запахи. В испарителе размножаются бактерии, грибки и вредные микроорганизмы, которые могут вызвать заболевания дыхательных путей. Поэтому рекомендуется периодически проводить чистку и дезинфекцию системы.

Еще одна опасность открытых окон — пыль и выхлопные газы. Дорожная пыль содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья человека. Выхлопные газы автомобиля могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту и заболевания дыхательных путей.

Эксперты рекомендуют держать окна закрытыми для защиты салона от внешних воздействий, пользоваться кондиционером и установить качественный угольный фильтр. Это помогает задерживать не только пыль, но и вредные газы.