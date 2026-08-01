SpaceX засняла запуск ракеты Starship с невероятно близкого расстояния

·43·Технологии
SpaceX засняла запуск ракеты Starship с невероятно близкого расстояния

Компания SpaceX, известная своими передовыми решениями в области аэрокосмических исследований, представила общественности уникальное видео очередного запуска своей гигантской ракеты Starship. Кадры были сняты с помощью специальной камеры, установленной непосредственно под ускорителем Super Heavy. Такой экстремальный запуск ракеты был запечатлен с беспрецедентно близкого расстояния впервые в истории ракетостроения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания иксбт.ком, во время полета вокруг камеры одновременно запустились 33 двигателя Raptor. Температура газов, образующихся в результате взаимодействия жидкого кислорода и метана в камерах сгорания двигателей, достигает целых 3000 градусов Цельсия. Столь высокие показатели накладывают на инженеров огромную технологическую ответственность.

Испытание в экстремальных условиях

Когда все двигатели Raptor запускаются одновременно, стартовая площадка подвергается беспрецедентным физическим и термическим нагрузкам. В частности, система оказывается в эпицентре сверхзвуковых потоков выхлопных газов, мощных ударных волн, колоссального акустического давления и сильнейших вибраций. Кроме того, процесс сопровождается потоками воды и плотными облаками пара.

Несмотря на столь тяжелые и опасные условия, специальная камера продолжала вести непрерывную съемку на протяжении всей последовательности полета ракеты. Тот факт, что объектив не запотел от тепла и не потерял фокус, свидетельствует о высоком мастерстве специалистов.

Инженерное достижение

По словам экспертов, процесс создания столь прочной и уникальной системы видеозаписи был одной из самых сложных инженерных задач, сравнимой с проектированием самой ракеты. Полученные кадры позволяют специалистам и любителям технологий наблюдать за запуском Starship с совершенно нового, ранее невиданного ракурса.

Данное успешное испытание послужит важным шагом в мониторинге будущих космических полетов и более глубоком анализе работы ракет. Ожидается, что подобные технологические достижения SpaceX станут основой для освоения Марса и реализации других долгосрочных космических миссий в будущем.

SpaceXStarshipSuper HeavyRaptorТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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