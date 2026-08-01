Почему использовать один модуль памяти ДДР5 — это неплохо

В последнее время резкий рост цен на компьютерные комплектующие заставляет пользователей искать различные способы экономии бюджета. Одним из таких способов является использование всего одного модуля оперативной памяти ДДР5 вместо двух при сборке игрового ПК. Специалисты издания Том’с Хардваре протестировали, как такой подход влияет на производительность в играх, и результаты оказались намного лучше ожидаемых. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Результаты тестов и производительность

Как выяснилось, установка одной планки ДДР5 сейчас с возможностью покупки второго модуля в будущем — вполне оправданный шаг. Согласно источнику, даже память ДДР5, работающая в одноканальном режиме, функционирует быстрее систем предыдущего поколения с двумя модулями. В масштабных тестах, включающих 13 современных игр, один модуль ДДР5 снизил производительность на обычных процессорах всего в среднем на 8-11%.

Особенно заслуживает внимания ситуация с современными процессорами. В частности, в ходе тестов было установлено, что при использовании процессора Ryzen 7 9800Кс3Д одноканальная память ДДР5 повлияла на производительность всего на 3%. Это показывает, что для систем с такой архитектурой пропускная способность памяти не является критическим фактором.

Сравнение с ДДР4

Для сравнения также были протестированы ПК со старой двухканальной памятью ДДР4. Выяснилось, что система, оснащенная двумя модулями ДДР4, оказалась еще на несколько процентов медленнее компьютера с процессором аналогичной конфигурации, но с одним современным модулем ДДР5.

Специалисты отмечают, что возникающая разница в показателях в большинстве случаев не имеет критического значения. Конечно, теряемая в играх 10-процентная производительность может быть в определенной степени заметна, однако в нынешних условиях это приемскаемая цена за возможность сэкономить средства и в дальнейшем постепенно обновить систему.

В заключение можно сказать, что если бюджет ограничен и в будущем планируется добавление второго модуля, сборка игрового ПК с одним модулем ДДР5 может стать абсолютно правильным решением. Это не только позволяет пользователю сэкономить деньги в период текущего роста цен, но и создает задел для достижения высокой производительности в будущем.